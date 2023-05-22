環保公司租苗栗歇業紙廠堆廢棄物　大雨後流惡臭廢水！業者遭送辦

▲苗栗縣頭屋鄉一家歇業的紙廠堆置大量營建廢棄物，大雨後工廠流出的廢水，有可能汙染鄰近的後龍溪。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉一家已經歇業的紙廠，把土地租給桃園的環保公司，不料，環保公司竟然利用偌大的廠房空地，堆放大量營建廢棄物，經過幾天降雨，廠房內流出的廢水惡臭難聞，附近居民擔心汙染鄰近的後龍溪，縣府環保局接獲通報，除移送警方偵辦外，也要求業者限期改善。

據了解，利享紙業公司在110年11月1利享紙業公司無預警倒閉，廠內尚有漿紙污泥未妥善處理，111年6月發現違規貯存大量廢塑膠、廢紙，被環保局告發裁處。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，在今年3月1日發現歇業廠區堆放2000公噸以上的營建廢棄物，立即移送保七總隊依法偵辦；5月10日接獲陳情該公司進場道路橘黃色汙水，於第二天前往稽查，循軌跡發現污水來源為該公司廠房所滲流出，立即採樣檢驗滲出液之重金屬成分，待檢驗完成後，一併移請保七總隊偵辦。

環保局也要求業者，應在5月25日前完成廠區截流設施，避免廢水持續外流、汙染環境。

▲▼苗栗縣頭屋鄉一家歇業的紙廠堆置大量營建廢棄物，大雨後工廠流出的廢水，有可能汙染鄰近的後龍溪。（圖／記者蔡文淵翻攝）