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吳欣岱、史書華、杜承哲衝日內瓦！中國辦事處前舉牌...遭10警包圍

▲▼WHA宣達團張宗達、吳欣岱、史書華、杜承哲與YouTuber斯坦等人20日下午至中國駐日內瓦辦事處前抗議。（圖／杜承哲臉書）
▲WHA宣達團張宗達、吳欣岱、史書華、杜承哲與YouTuber斯坦等人20日下午至中國駐日內瓦辦事處前抗議。（圖／杜承哲臉書）

文／中央社

WHA宣達團張宗達、吳欣岱、史書華、杜承哲與YouTuber斯坦等人20日下午至中國駐日內瓦辦事處前抗議，以和平方式陳述不滿。中方報警，警方到場登記勸誡後和平落幕。

20日在日內瓦台灣大遊行結束後，台灣聯合國協進會2023WHA宣達團團長張宗達、吳欣岱、史書華、杜承哲等4位醫師與波蘭YouTuber斯坦等一行人共同前往中國駐日內瓦辦事處前和平抗議中國打壓台灣、向全球隱瞞COVID-19疫情，並演出行動劇「擊破習病毒」。

杜承哲接受中央社訪問時表示，台灣護照連聯合國的門都不得進入，可隱約明白中國因素在其中扮演的角色。這3年COVID-19疫情更揭露世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）的關係，「我們有很多想對中共政權訴說的事情，想以和平方式讓大家明白」。

他提到，台灣早在初期就是疫情的吹哨者，但WHO很晚才發布風險，「中國面對世界，在防疫態度上背負一定的責任，因此我們就製作了一些標語帶到現場」，除了呼籲讓台灣加入WHO、全民均健（Healthfor All）等標語外，也有中共總書記習近平與冠狀病毒結合的諷刺漫畫，「讓他面對對疫情的責任」。

▲▼WHA宣達團張宗達、吳欣岱、史書華、杜承哲與YouTuber斯坦等人20日下午至中國駐日內瓦辦事處前抗議。（圖／杜承哲臉書）

杜承哲指出，中共在COVID-19疫情期間不但隱匿消息，還改寫敘事，把自己形塑成良善的一方，「因此我們對中國有很多想表達的意見」。

適逢週六，中國駐日內瓦辦事處有2位工作人員發現示威活動，但對方沒有出面對話或溝通，也未如中國駐英國曼徹斯特領事館般暴力拉扯抗議者。

史書華告訴記者，他們準備離開時，才知道中方已經直接報警，迎面而來4輛警車，10多名警察將一行人團團包圍。

警察首先詢問活動背後是否有人主使，幾位持有歐盟護照的同行朋友接受身分登記與檢查。杜承哲說：「我們替幾位歐洲友人擔心，怕辦事處之後會對他們提告或要求賠償，影響其權益。」

瑞士警方原本透過翻譯軟體表示要沒收標語，但後來認為寫著「台灣魂」或Taiwan for WHA的標語沒有任何惡意與不良企圖，因此也不了了之。

第76屆世界衛生大會（WHA）將於21日至30日在日內瓦舉行，台灣2009年至2016年間曾以觀察員身分參與，2017年起因中國打壓而被拒於門外。

杜承哲表示：「我們其實也擔心可能會發生暴力攻擊，但我們大老遠來，就是想做入聯的和平宣導，也應該對背後真正的影響力進行意見的表達，我們其實已經做了心理準備，還好最後是和平收尾。」

為了台灣人，以及世界上一部分的人表達抗議，這和中國獨裁的論述不同，「但言論自由尊重不同聲音的表達，我們的聲音相信也很重要」。

史書華和杜承哲告訴記者，示威抗議行動非常和平，瑞士警方因此也相對客氣和友善，在盤問後僅告知活動並未事先申請，且活動地點當時不開放外來人士，「警方尊重言論自由，我們也尊重當局的管理」。

吳欣岱表示，聽前輩分享2018年台灣聲援者僅因身著Taiwan for WHO的衣服就被警察強硬要求脫掉，甚至口頭威脅帶回警局。「這次無事落幕我們也蠻訝異的，我們原本已做好跑警局的心理準備」。

史書華則認為可能和歐洲局勢改變有關，歐洲過去執法會比較偏袒中方，這次對台灣相對友善不少。

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