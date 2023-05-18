查緝噪音改裝車！桃園6月起實施「靜桃計畫大執法專案」

▲桃園6月起實施「靜桃計畫大執法專案」。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員張曉昀18日於市議會市政總質詢指出，本次定期大會環保局工作報告時，超過一半以上的議員提到噪音車問題，市民不堪其擾，桃園市被稱為飆仔天堂。會後市府相關單位擬定了「靜桃計畫大執法專案」，預計今年6月開始，為期一個月預定執行至6/30截止。

「靜桃計畫大執法專案」相信噪音改裝車主也知道這項資訊，但暑假飆車族高峰期，反而未執法，請市府應避免此狀況發生。此外，建議市府建置足夠科技執法設備，來取締噪音車。無論是噪音改裝源頭稽查，或是建置科技執法，在下半年編列預算時，應加強此部分經費。

張曉昀談到，在經發局工作報告時提到要推動智慧製造，經發局當時也表明尚未針對桃園市所有工業區，進行「行業別」與「工業化程度」之調查。 此外，張議員提出幾項建議，包含：調查中小企業主產業轉型升級的意願，以及可投入的資源預算、政府有何補助計畫，提高業主轉型升級的意願、無論公私合作，是否可以提供企業健檢的顧問服務，分階段進行提高成功率 、進入實際執行階段，是否協助媒合或提供可靠的廠商群。

張曉昀提及，桃園目前有多個青創基地，面臨屆滿三年要從基地離開的規定，無法有效協助優秀團隊持續發展。為此即將在明年成立A8加速器，從青年局的青創基地，以至於A8加速器，皆是為了桃園的產業發展打下重要基礎，並由經發局銜接青年局的業務，協助中小企業的產業轉型升級，因此青年局、經發局在產業發展生命週期的過程，應有密切合作關係，也凸顯A8加速器的重要性。