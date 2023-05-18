「那伽」神像倒了沒理！男子家中遭19條青蛇占領　嚇到不敢住

▲泰國男子家遭19條青蛇入侵。（圖／翻攝自Thaiger）



實習記者林郁婷／綜合報導

寧可信其有，不可信其無。最近泰國一則奇聞在網路上瘋傳，一名42歲男子家中突然出現19條青蛇，嚇得他趕緊找捕蛇專家幫，結果專家在家中捕蛇時，意外發現一座「那伽」神像竟倒臥著無人理會，便將此事告知男子，男子聽了瞬間覺得毛骨悚然，認為是蛇在警告他快把神像擺回原位。

根據《Thaiger》報導，男子住在羅勇府布羅登縣（Pluak Daeng），某天發現客廳的冷氣竟然跑出一條青蛇，他趕緊找來專家抓蛇，沒想到捕蛇大隊進到家裡後，他才知道原來不只一條，2天內共抓了19條青蛇。

男子表示，他不知道蛇是怎麼進入家裡的，捕蛇團隊第一次來時，抓出了9條蛇，他以為沒事了，沒想到隔天又跑出4條，還有6條自己逃脫了。

不過詭異的是，捕蛇大隊在男子家外面發現一尊倒臥的「那伽」神像，當警消告知男子此事後，男子感到相當驚恐，因為那尊神像放在外面已經超過一個月，而他也沒發現神像倒了，男子認為這是蛇在警告自己「快把那迦神像撿起來放回原處」；雖然無法這確定兩件事的關聯性，但奇怪的是，這附近的確只有他的家遭到蛇入侵。

「那伽」神像在印度神話中是蛇神，外表是一隻巨大的蛇，有時候是一個頭，有時候卻有七個頭，在東南亞神祇信仰中經常出現。

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