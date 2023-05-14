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招生訊息自稱「長相可愛」！　28歲正妹副教授爆紅

大陸西北工業大學一名28歲女副教授的招生指南近日在學術圈爆火。（圖／翻攝自微博）

▲大陸西北工業大學一名28歲女副教授的招生指南近日在學術圈爆火。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸西北工業大學一名28歲女副教授的招生指南近日在學術圈爆火，引起各方熱議。副教授邵典在招生訊息中列出自身優勢和劣勢，在優勢部分表示自己「長相：比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系裡給我拍的形象照」。學生透露，「邵老師每天實驗室最早到，經常為了實驗室的小夥伴們跑東跑西，真的是一位特別用心的導師」。

《澎湃新聞》報導，西北工業大學無人系統技術研究院邵典副教授在知乎賬號和學校官網教師主頁發布了這一則《不正經招生指南》。根據西工大官網提供的履歷顯示，邵典在北大獲得學士學位，此後在香港中文大學獲博士學位，博導是深度學習與計算機專家、香港中文大學教授林達華教授，2023年1月入職西工大。

對於招生的要求，邵典寫道「正直、善良（做人的前提），不怕吃苦（做科研不是容易的事情），有學術道德（這個是底線），有研究基礎（不喜歡數學計算機寫代碼的就算了），對人工智能有自發的興趣（興趣是最好的老師，不要變成我天天逼你去看論文），容易溝通（我就是有啥說啥的性格）。」

最收到關注的就是邵典對自己列出的優勢和劣勢，在優勢部分表示自己「長相：比較可愛，圓臉，顯小，大致可以參考院系裡給我拍的形象照」，在劣勢部分則包括「語速快：懟人小鋼炮，不喜歡事事悶在心里不溝通的學生，希望你能表達、能交流」。

對於一些網友質疑，邵典在透過知乎個人帳號發布了12點回應，「我本人已婚，我和我老公是鐵一中高中、以及北大同學。我們倆很恩愛。他在努力舉報一些低俗的評論，請大家不要傷害他」。

對於發布這一則招生信息，邵典透露，「我發招生貼之前向院長請示，這樣是否可以，院長說支持年輕人新的表達方式，我很感動……除了知乎招生貼，我本人目前未進行任何額外的營銷。之前的營銷號、抖音、b站等視頻平台提到我，都沒有經過本人的許可。包括這次莫名其妙的熱搜，讓我很困擾」。

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