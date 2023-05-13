2023臺北節能家電嘉年華　家電一元起標只剩一天！

▲「2023臺北節能家電嘉年華」準備了節能特展闖關、節能家電一元競標、消費抽大獎等豐富內容。



圖、文／臺北市政府產業發展局

臺北市政府產業發展局首度舉辦的「2023臺北節能家電嘉年華」今日(5/13)於圓山花博長廊廣場延伸場地熱鬧登場！現場攜手18家特約企業共推節能商品，祭出多項優惠折扣及好禮大放送，主辦單位更貼心準備了節能特展闖關、節能家電一元競標、消費抽大獎等豐富內容，讓各位民眾朋友前往參與，一起響應節能議題，也為夏季電費調漲做準備，降低能源浪費同時也能減少電費支出，節能減碳省荷包就從汰換節電設備開始吧！

▲攜手18家特約廠商共同參與，祭出多項優惠折扣及好禮大方送。



▲5月13.14日下午舉辦1元競標活動，競標金額也將捐贈於財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。



臺北市政府產業發展局陳俊安局長在今日(13日)開幕記者會更化身節能拍賣官主持首場一元競標與現場民眾互動，讓民眾以不到市價的優惠金額買下能效一級的除濕機！「2023臺北節能家電嘉年華」活動兩日都規劃了節能家電一元競標活動，除了主辦單位準備的各式節能家電外，水之緣興業、全國電子、億光LED照明、愛地球照明等特約夥伴更贊助豐富的節能商品，讓民眾有機會用不到千元的價格標下破萬的節能商品，競標金額也將捐贈於財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，回饋給社會。

▲產業發展局陳俊安局長表示，北市府提出了「2050淨零排放」的宣示與行動。

產業發展局陳俊安局長表示，近年氣候變遷對環境造成的負面影響已經相當顯劇，北市府也提出了「2050淨零排放」的宣示與行動，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，因此需要所有市民朋友以及業者共同響應節能議題，從生活及工作中落實節能減碳，北市府也會持續推動節能相關政策，減少大家汰舊換新節能設備的負擔，呼籲全民一起重視節能議題，與市府攜手逐步打造節能永續城市。

▲北市府會持續推動節能相關政策，呼籲全民一起重視節能議題。



▲連續兩天現場推出多項優惠折扣，邀請各位市民前來搶優惠，把握機會。



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