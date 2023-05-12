　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林淑雅罹難當天有課！學生驚見新聞爆哭　「她真的很好又很溫暖」

▲▼ 靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，學生設立追思牆 。（圖／民眾提供）

▲靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，校方設立追思牆。（圖／民眾提供）

記者崔子柔／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地吊臂掉落釀成1死10傷慘劇，死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅。不少學生替她的遭遇感到遺憾，還有人指出，當天有林淑雅老師的課，臨時換成聽演講，事後得知老師罹難，實在難以置信。

靜宜大學在校內設置林淑雅的追思專區，不少學生到場獻花緬懷。Dcard靜宜大學看板上也有多則貼文表示對林淑雅教授的不捨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有學生透露，當天（10日）他有修林淑雅的行政法課程，但老師沒來，突然變成要聽演講，大家都很疑惑，事後看新聞才得知老師出了意外，當下實在難以置信，「點開新聞看到照片瞬間爆哭，真的是淑雅老師」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼靜宜學生對林淑雅的逝去感到不捨。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

從Dcard文章下的留言可見，林淑雅教學方式嚴格，當了不少學生，但專業及耐心仍獲得大家的尊敬，不少靜宜大學的學生分享，「雖然我大一大二行政法和大三的進階行政法都是被她當，但是看到這則新聞心情滿複雜難過的」、「雖然我被當掉但還是很欣賞這位老師」、「老師認真講解到我非常佩服的地步」、「林老師真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助」、「雖然被當，但還是哭出來」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
女星老公送勞力士「修錶發現是A貨」　18年後真相大反轉
急診病患指數全正常！護理師一句「有點怪怪的」　醫診斷：重症了
快訊／台鐵死傷事故「通霄-苑裡」中斷　多班次延誤
全台雷雨！第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大
談合作？　郭台銘夜會柯文哲
《薩爾達傳說》凌晨首賣玩家瘋搶　全台小賣店現排隊人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林淑雅罹難當天有課！學生驚見新聞爆哭　「她真的很好又很溫暖」

快訊／台鐵死傷事故「通霄-苑裡」中斷　多班次延誤

全台雷雨！第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

冷氣「舒眠鍵」按了差在哪？專家曝超強功能：一晚省12%

急診病患指數全正常！護理師一句「有點怪怪的」　醫診斷：重症了

台灣上空劃過「不明火球」！1小時後現身沖繩　專家：恐來自中國

五星會員指控多收費用！海底撈官方4點回應：無系統灌單之事

靜宜大學給師生一封信「追念林淑雅」　擇期舉辦彌撒共同祈禱

快訊／新北市府宣布：貢寮海洋祭未來繼續舉辦

全世界僅5架「空巴大白鯨」降落桃機　罕見現身驚呆航空迷

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

中捷公布影像

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

中捷還原「奪命1分鐘」！撞上墜落吊臂1死10傷　完整時間序曝光

林淑雅罹難當天有課！學生驚見新聞爆哭　「她真的很好又很溫暖」

快訊／台鐵死傷事故「通霄-苑裡」中斷　多班次延誤

全台雷雨！第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

冷氣「舒眠鍵」按了差在哪？專家曝超強功能：一晚省12%

急診病患指數全正常！護理師一句「有點怪怪的」　醫診斷：重症了

台灣上空劃過「不明火球」！1小時後現身沖繩　專家：恐來自中國

五星會員指控多收費用！海底撈官方4點回應：無系統灌單之事

靜宜大學給師生一封信「追念林淑雅」　擇期舉辦彌撒共同祈禱

快訊／新北市府宣布：貢寮海洋祭未來繼續舉辦

全世界僅5架「空巴大白鯨」降落桃機　罕見現身驚呆航空迷

宋濤西安見連勝文　轉達習近平問候「台灣是中國的台灣」

特斯拉2車款遭拒保！國泰產險開第一槍　富邦擬跟進

YG彩妝師揭「4個化妝誤區」顯髒又顯老！提亮用錯白一塊超突兀

快訊／台南黃金海岸今晨驚見浮屍　初判70多歲女性

林淑雅罹難當天有課！學生驚見新聞爆哭　「她真的很好又很溫暖」

快訊／台鐵死傷事故「通霄-苑裡」中斷　多班次延誤

星巴克今起連續3天買一送一　跟媽媽喝咖啡現賺一杯

準媽媽也歡度母親節！懷孕如何外食、吃大餐　營養師傳授7大技巧

板橋人氣美食「大碗公羊肉」6／10熄燈　店家：歇業期間販售冷凍包

國道深夜連環車禍！　特斯拉被「強迫接龍」8傷

鴨車失敗！柯爾鴨愛暴衝　主人預判「跌倒」真的翻車

生活熱門新聞

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

全世界僅5架「空巴大白鯨」罕見降落桃機

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

台灣上空劃過不明火球！專家：恐來自中國

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開

12生肖下半年職場運勢大揭密！

她去好市多挖到45元「超值好物」　全場心動了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

企鵝妹「哪裡遇最多怪人？」　全場點1地：很誇張

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

即／台中女學生染H1N2v　3人遭匡列

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

天后闆妹曝切割王思佳真相！

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

愛喝1飲品「從腦傷到腳」！還增罹癌風險

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

小薰泰國海邊脫了！　「薄衣半遮比基尼」更辣網洗版

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

她只戒2習慣！　「什麼都吃」半年狂甩16kg

玩家夜排搶《薩爾達傳說》凌晨首賣

「媽祖生」記得祝壽　命理師：想心願成真快拜！

36歲男星活動中突昏迷！「加護病房急救中」愛妻求集氣

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

中捷公布影像

中捷公布影像

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面