林淑雅罹難當天有課！學生驚見新聞爆哭　「她真的很好又很溫暖」

▲靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，校方設立追思牆。（圖／民眾提供）



記者崔子柔／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地吊臂掉落釀成1死10傷慘劇，死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅。不少學生替她的遭遇感到遺憾，還有人指出，當天有林淑雅老師的課，臨時換成聽演講，事後得知老師罹難，實在難以置信。

靜宜大學在校內設置林淑雅的追思專區，不少學生到場獻花緬懷。Dcard靜宜大學看板上也有多則貼文表示對林淑雅教授的不捨。

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有學生透露，當天（10日）他有修林淑雅的行政法課程，但老師沒來，突然變成要聽演講，大家都很疑惑，事後看新聞才得知老師出了意外，當下實在難以置信，「點開新聞看到照片瞬間爆哭，真的是淑雅老師」。

▲▼靜宜學生對林淑雅的逝去感到不捨。（圖／翻攝自Dcard）



從Dcard文章下的留言可見，林淑雅教學方式嚴格，當了不少學生，但專業及耐心仍獲得大家的尊敬，不少靜宜大學的學生分享，「雖然我大一大二行政法和大三的進階行政法都是被她當，但是看到這則新聞心情滿複雜難過的」、「雖然我被當掉但還是很欣賞這位老師」、「老師認真講解到我非常佩服的地步」、「林老師真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助」、「雖然被當，但還是哭出來」。