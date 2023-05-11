好市多A肝莓賠償「補助檢測費」　疾管署公布148家認可機構名單

▲好市多A肝莓補償方案出爐。（圖／翻攝食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

好市多A肝莓風波持續，疾病管制署每日公布疑似通報個案，今（11）日並無新增，維持通報5例個案排除，將持續監測到6月底。好市多今日也公布最新「賠償方案」，其中針對A型肝炎抗體IgM檢測費用補助500元。疾管署公布國內148家認可檢驗機構名單，檢驗量能充足。

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▲受影響之莓果序號及回收區間。（圖／翻攝好市多官網）

美式賣場「好市多（COSTCO）」冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，總計共4.2萬會員有購買紀錄，目前已停賣所有冷凍莓果商品。業者今（11）日於官網正式公告最新「賠償方案」，包括針對購買到受影品商品之會員除全額退費外，再提供等價額慰問金，另補助A型肝炎抗體IgM檢測費用、若因好市多冷凍莓果確診A肝相關醫療費用也將負責。

針對檢測部分，好市多方案指出，凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品之會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023年7月1日以前；藍莓：2023年7月9日以前）出現有疑似A型肝炎症狀，請至經衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，本公司補助每人新台幣500元的檢測費用。

疾管署今日將「148家急性A肝認可檢驗機構名冊」，公布於疾病管制署全球資訊網「A型肝炎專區」，供有檢驗需求民眾查詢。副署長羅一鈞表示，目前A肝抗體IgM都是自動化上機檢驗，每家機構每天可以至少100件，全國檢驗量能充足。

疾管署針對通報急性A肝且於發病前60天內曾食用好市多冷凍A肝莓果個案列疑似個案追蹤，今日無新增通報，統計從4月28日起共接獲5例，通報地分別為台北市、新北市與高雄市，經檢驗均為陰性，將持續監測至6月底。

▲A肝莓相關疑似通報個案統計。（圖／疾管署提供）