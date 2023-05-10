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北約準備介入「台海問題」？　秘書長回應：我們是一個歐洲組織

▲▼芬蘭加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

▲北約秘書長強調，北約是歐洲組織。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）擬在日本開設聯絡處，日本外相林芳正也對此表示，「我們討論這個問題的原因是，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界變得更加不穩定」。相關事件引發北約是否準備介入台海問題的討論。秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則接受《華盛頓郵報》專訪回應時強調，「北約是一個歐洲組織，只會保衛成員國領土」。

《華盛頓郵報》專訪提問指出，「北約和中國是否可能就台海局勢發生衝突，北約是北大西洋的（組織）而不是太平洋的（組織），但在台海衝突中，美國在太平洋的軍事基地很容易成為目標。你能想像北約捲入與中國衝突的任何情況嗎？」

▲▼ 北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

史托騰柏格回應表示，北約組織「只適用於保衛歐洲領土」，北約仍將是北美和歐洲的聯盟，它不會成為一個由亞洲成員國組成的全球聯盟，集體安全保障只適用於北約領土。

史托騰柏格接著說，台海地區的任何衝突都將對所有人產生深遠的影響，全球貿易中50%的貨運船隻通過台灣海峽，世界上大部分半導體都是在台灣生產的，因此，台海衝突的經貿後果將是立即而且巨大的，當然，任何軍事衝突對於北約和北約盟國而言都很重要。

▲▼ 日本外交部長林芳正（Yoshimasa Hayashi）。（圖／路透）

▲日本外相林芳正（Yoshimasa Hayashi）。（圖／路透）

有關於北約在日本開設聯絡處，日本外相林芳正接受CNN獨家採訪時提到，俄羅斯去年入侵烏克蘭所帶來的影響已遠超出歐洲邊界，迫使日本重新考慮區域安全問題，「我們討論這個問題的原因在於，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界變得更加不穩定。」

林芳正提到，北約開設任何聯絡處不是為了向任何特定國家發出訊息，目前亞洲安全環境正變得越來越嚴峻、越來越複雜，中國是日本面臨的最大挑戰，也有來自俄羅斯、北韓的威脅，日方的目的在於保護自身免受任何形式的干預、顧慮，以及某些情況下的威脅。

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