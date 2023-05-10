一見青春肉體凍未條！70歲翁性侵20多歲男　網惑：有練過嗎

▲70歲翁拖20多歲男收費員進屋性侵得程。（示意圖，photo-AC）

圖文／鏡週刊

日本埼玉縣一名20多歲男性收費員到一處民宅收取款項時，遭70歲屋主性侵。這名無業、70歲男子被逮捕後坦承犯行，表示無法控制對男人的性慾。

根據日本《TBS電視台》報導，4月28日下午2點（台灣時間4月28日下午1點）左右，一名20多歲的男性收費員到埼玉縣三鄉市一間民宅收錢，70歲屋主青山利男一見小鮮肉竟無法克制性慾，當場將收費員拖進屋內性侵半小時。

受害的收費員事後透過友人報警，警方也立刻逮捕青山利男。青山利男於應訊時坦言，「我對男人感到性興奮」、「我無法控制自己的性慾」，所以才對來到家中的年輕男子下手。

此事也引發網友議論，「這70歲的是有練過嗎」、「20歲會打不過70歲？」、「這是越想越不對勁吧」、「喝下的礦泉水有問題？」、「70歲老人平時都有在勞動的話，體力可不差，別拿城市裡沒運動的老人相比」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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