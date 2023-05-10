　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一見青春肉體凍未條！70歲翁性侵20多歲男　網惑：有練過嗎

70歲翁拖20多歲男收費員進屋性侵得程。（示意圖，photo-AC）

▲70歲翁拖20多歲男收費員進屋性侵得程。（示意圖，photo-AC）

圖文／鏡週刊

日本埼玉縣一名20多歲男性收費員到一處民宅收取款項時，遭70歲屋主性侵。這名無業、70歲男子被逮捕後坦承犯行，表示無法控制對男人的性慾。

根據日本《TBS電視台》報導，4月28日下午2點（台灣時間4月28日下午1點）左右，一名20多歲的男性收費員到埼玉縣三鄉市一間民宅收錢，70歲屋主青山利男一見小鮮肉竟無法克制性慾，當場將收費員拖進屋內性侵半小時。

受害的收費員事後透過友人報警，警方也立刻逮捕青山利男。青山利男於應訊時坦言，「我對男人感到性興奮」、「我無法控制自己的性慾」，所以才對來到家中的年輕男子下手。

此事也引發網友議論，「這70歲的是有練過嗎」、「20歲會打不過70歲？」、「這是越想越不對勁吧」、「喝下的礦泉水有問題？」、「70歲老人平時都有在勞動的話，體力可不差，別拿城市裡沒運動的老人相比」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

更多鏡週刊報導
富商老公2年偷吃104次　人妻吞忍不離婚反遭小三嗆：不要臉！
【有片】鼻孔左右開弓吹雙笛　日本神人影片爆紅千萬人朝聖
超市十大催情食物滋陰補陽　網紅77老大每週吃激推：又硬又持久

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
3歲女兒遭輾斃…肇事孕婦神隱！爸忍悲喊話
快訊／吊臂砸穿中捷　建商最新聲明
還不知3歲女被撞死！重傷母醒來問「妹妹在哪」　悲傷父說謊了
快訊／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」
獨／中捷死傷意外　理賠出爐！　
快訊／三重大樓起火！　2人無呼吸心跳
獨／中捷死者「林淑雅」常幫原民解決法律疑問　她聞噩耗：怎會！
搶救畫面曝！靜宜教授遭吊臂砸中墜軌亡　遺體最後才被發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰總理被惡整！竟在「死亡筆記本」親筆簽名　黑粉偷笑16秒片瘋傳

婚禮變葬禮！新娘穿婚紗「遭酒駕撞死」　老公重傷醒來忙辦後事

一見青春肉體凍未條！70歲翁性侵20多歲男　網惑：有練過嗎

偵測北韓導彈！美日韓擬建構即時共享情報體系　美軍串連日韓雷達

「神之手」救寶寶一命！失業男求職成功錄取　還有工作找上門

巴基斯坦大斷網！多地示威「力挺被捕前總理」　近千抗議人士落網

花園驚見嬰屍！兇手竟是34歲新手媽　認了「陽台親手丟下」

鼻孔左右開弓吹雙笛　日本神人影片暴紅千萬人朝聖

東協峰會登場　台海問題、南海行為準則將成焦點

澳知名珠寶店遭竊「真凶竟是老闆」　自導自演想詐保5900萬

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

泰總理被惡整！竟在「死亡筆記本」親筆簽名　黑粉偷笑16秒片瘋傳

婚禮變葬禮！新娘穿婚紗「遭酒駕撞死」　老公重傷醒來忙辦後事

一見青春肉體凍未條！70歲翁性侵20多歲男　網惑：有練過嗎

偵測北韓導彈！美日韓擬建構即時共享情報體系　美軍串連日韓雷達

「神之手」救寶寶一命！失業男求職成功錄取　還有工作找上門

巴基斯坦大斷網！多地示威「力挺被捕前總理」　近千抗議人士落網

花園驚見嬰屍！兇手竟是34歲新手媽　認了「陽台親手丟下」

鼻孔左右開弓吹雙笛　日本神人影片暴紅千萬人朝聖

東協峰會登場　台海問題、南海行為準則將成焦點

澳知名珠寶店遭竊「真凶竟是老闆」　自導自演想詐保5900萬

太狂！關繼威同框美國總統拜登　一字排開驚見楊紫瓊、《華燈》子維

「媽媽股民」最愛台積電！前3大曝光　00878擠下聯電

中天告贏NCC！撤銷不予換照處分　「重新審議」仍有變數

建案吊臂砸穿中捷　興富發再發400字聲明致歉

百貨公司「只有吃+廁所」用途　逛起來無感！內行曝1點：真的有差

【廣編】從體育盛事看串流影音廣告資源板塊流動　觀影環境、受眾數據分散成新挑戰

長榮航4月營收年增近4成　華航客收94.2億元創疫後新高

桃竹竹苗推公共運輸月票4方案　竹竹最低每月288元！

天心看劇本哭了！讚《最佳利益2》爽片N次反轉「霸氣再戰金鐘」

李到晛《壞媽媽》7感人台詞：這是一個能讓人生重新來過的機會

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

國際熱門新聞

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

家中魚缸爆裂　12歲男童遭玻璃刺中身亡

川普被認定「性侵」作家卡洛爾　判賠500萬美元

俄「勝利日」漏網鏡頭　普丁召集將領訓話

搭Uber人間蒸發　科技CEO遺體找到了

接生扯斷嬰兒頭「醫院發聲了」

潛艇堡沒有100%鮪魚　她提告又撤告慘了

他將陰莖強塞我體內！　川普性侵判賠1.5億

美退役少將：未來1年內台美軍隊將共同行動

勝利日當天　傭兵控俄軍臨陣脫逃

拜登宣布　5／12起入境美國免疫苗證明

正妹主播露「渾圓雪乳」報氣象　老司機敲碗

賈伯斯稀有簽名支票！　競標價破160萬元

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面