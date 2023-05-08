珍貴！這張1941年畢業證書主人翁家人在哪　蘇澳鎮公所找到了

▲林玉魁6子林屘輝（上圖右2）感謝鎮長李明哲（上圖左2）讓家人能找到父親82年前的蘇澳公學校高等科畢業證書。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮公所尋人啟事，要找80年前蘇澳公學校高等科畢業證書主人林玉魁及其家人，終於找到了，林玉魁6子林屘輝等人8日上午到公所找鎮長李明哲，林屘輝說，能尋獲80年前父親的生活足跡是非常驚喜，也透過此次找到的畢業證書，再次重溫父親的生平。

蘇澳鎮公所人事室日前整理舊檔案時，發現這一張是「林玉魁」（大正14年、1925年出生），1941年畢業於蘇澳公學校高等科的畢業證書，從畢業證書可知「林玉魁」應有98歲，畢業時是16歲，證書至今已有82年之久。因這是一份珍貴的檔案，對「林玉魁」及家屬也特別有意義；鎮公所要物歸原主，一度透過社會課每年重陽禮金發放資料查尋，但無「林玉魁」的資料，推斷可能已搬離蘇澳鎮。因此在《臉書》發布發出尋人啟事，希望林玉魁或家屬能與鎮公所接洽。

林玉魁6子看見媒體報導後，8日上午，主動來到鎮公所找李明哲鎮長。林屘輝表示，父親林玉魁1925出生(大正14年)，1942年(昭和16年)自「蘇澳公學校」高等教育科畢業後，就到馬賽國民學校擔任助教及教師，更是台灣光復後「馬賽國民學校」第1任校長。

另，林玉魁於1986年過世，過世前任職蘇澳鎮公所財政課（至於何時開始在鎮公所服務未知），林玉魁育有4男3女，長子退休前曾任宜蘭縣羅東高中訓導主任。

林屘輝說，能尋獲80年前父親的生活足跡是非常驚喜，也透過此次找到的畢業證書，再次重溫父親的生平。

▲林玉魁夫妻。（圖／林屘輝提供）