　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

珍貴！這張1941年畢業證書主人翁家人在哪　蘇澳鎮公所找到了

▲▼林玉魁6子林屘輝（上圖右2）感謝鎮長李明哲（上圖左2）讓家人能找到父親82年前的蘇澳公學校高等科畢業證書。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲林玉魁6子林屘輝（上圖右2）感謝鎮長李明哲（上圖左2）讓家人能找到父親82年前的蘇澳公學校高等科畢業證書。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮公所尋人啟事，要找80年前蘇澳公學校高等科畢業證書主人林玉魁及其家人，終於找到了，林玉魁6子林屘輝等人8日上午到公所找鎮長李明哲，林屘輝說，能尋獲80年前父親的生活足跡是非常驚喜，也透過此次找到的畢業證書，再次重溫父親的生平。

▲▼林玉魁6子林屘輝（上圖右2）感謝鎮長李明哲（上圖左2）讓家人能找到父親82年前的蘇澳公學校高等科畢業證書。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳鎮公所人事室日前整理舊檔案時，發現這一張是「林玉魁」（大正14年、1925年出生），1941年畢業於蘇澳公學校高等科的畢業證書，從畢業證書可知「林玉魁」應有98歲，畢業時是16歲，證書至今已有82年之久。因這是一份珍貴的檔案，對「林玉魁」及家屬也特別有意義；鎮公所要物歸原主，一度透過社會課每年重陽禮金發放資料查尋，但無「林玉魁」的資料，推斷可能已搬離蘇澳鎮。因此在《臉書》發布發出尋人啟事，希望林玉魁或家屬能與鎮公所接洽。

▲▼林玉魁6子林屘輝（上圖右2）感謝鎮長李明哲（上圖左2）讓家人能找到父親82年前的蘇澳公學校高等科畢業證書。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林玉魁6子看見媒體報導後，8日上午，主動來到鎮公所找李明哲鎮長。林屘輝表示，父親林玉魁1925出生(大正14年)，1942年(昭和16年)自「蘇澳公學校」高等教育科畢業後，就到馬賽國民學校擔任助教及教師，更是台灣光復後「馬賽國民學校」第1任校長。

另，林玉魁於1986年過世，過世前任職蘇澳鎮公所財政課（至於何時開始在鎮公所服務未知），林玉魁育有4男3女，長子退休前曾任宜蘭縣羅東高中訓導主任。

林屘輝說，能尋獲80年前父親的生活足跡是非常驚喜，也透過此次找到的畢業證書，再次重溫父親的生平。

宜蘭,蘇澳鎮公所,1941年畢業證書,林玉魁,

▲林玉魁夫妻。（圖／林屘輝提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀
王思佳又爆香奈兒假包！　《女人我最大》緊急再發聲
心痛畫面曝！台南孕婦撞母女　3歲女癱倒血泊亡
歐陽妮妮曬愛馬仕包：好廢好喜歡！花250萬配貨有「馬的飼料桶
張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了
LIVE／游淑慧親曝　侯友宜協調港湖雙姝內幕
王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

心痛搶救畫面曝！台南母女遭撞　媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

失聯移工見警落跑遭壓制　不忘誇「兩位警察姐姐」夠力

淡水公車下坡煞不住撞轎車　前擋碎裂衝電桿…乘客斷牙滿口血

孕婦開車左轉猛撞！母女遭捲車底血流一地　3歲女童送醫搶救不治

周玉蔻批慈濟「中共自己人」　挨告加重誹謗結果出爐

珍貴！這張1941年畢業證書主人翁家人在哪　蘇澳鎮公所找到了

0.61等於喝200c.c.威士忌　設計總監酒駕恐「判斷錯誤」釀慘劇

花蓮岸際飄浮屍！借漁民膠筏撈起　女穿「米老鼠上衣」身分待查

刺青父連甩5月兒巴掌是累犯！母帶2孩離家報平安　還有2個留家中

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

心痛搶救畫面曝！台南母女遭撞　媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

失聯移工見警落跑遭壓制　不忘誇「兩位警察姐姐」夠力

淡水公車下坡煞不住撞轎車　前擋碎裂衝電桿…乘客斷牙滿口血

孕婦開車左轉猛撞！母女遭捲車底血流一地　3歲女童送醫搶救不治

周玉蔻批慈濟「中共自己人」　挨告加重誹謗結果出爐

珍貴！這張1941年畢業證書主人翁家人在哪　蘇澳鎮公所找到了

0.61等於喝200c.c.威士忌　設計總監酒駕恐「判斷錯誤」釀慘劇

花蓮岸際飄浮屍！借漁民膠筏撈起　女穿「米老鼠上衣」身分待查

刺青父連甩5月兒巴掌是累犯！母帶2孩離家報平安　還有2個留家中

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

格斯科技耕耘電池芯技術有成　12日將以每股30元登錄興櫃

真香！大谷翔平3分砲「原味」實戰球衣拍賣　386萬天價售出

台積電漲4元收504　台股漲73點至15699

陸BL劇《上癮》下架7年泰國宣布翻拍！　「沒人看過大結局」劇組放話了

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女人我最大》節目緊急再發聲

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

他貧血又暴躁！竟是每天「1壞習慣」惹禍　醫搖頭：對全身都有害

國民黨轟民進黨仇恨中國　「求戰、暴力」陰影危害區域和平

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」

台中特斯拉自撞2死　相驗結果曝

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

南投男「雙掌遭砍斷」丟包急診！7嫌裁定羈押

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

開特斯拉酒駕雙亡！2死者家屬悲痛認屍

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

即／台南孕婦開車左轉撞2路人！1人卡車底急送醫

更多熱門

相關新聞

宜蘭知名香舖暗夜大火　4人受困驚險獲救

宜蘭知名香舖暗夜大火　4人受困驚險獲救

宜蘭8日暗夜民宅大火，位在蘇澳南寧路的老香舖5樓民宅，2時許突從4樓竄出火舌濃煙，老屋主等4人一度受困，緊急跑到3樓陽台待援，警消獲報後，先架起梯子救出48歲女子及19歲女孩，兩人嗆傷送醫，意識清楚，另屋主73及72歲的老夫妻被救出時，走路頭昏不適，也送醫檢查。這起火警在5時許撲滅，7時交通恢復通行，起火原因中尚待調查。

尋人啟事　蘇澳鎮公所找留下1941年畢業證書林玉魁

尋人啟事　蘇澳鎮公所找留下1941年畢業證書林玉魁

銀行助南澳青年返鄉！　3年捐300萬資金、建共享辦公室

銀行助南澳青年返鄉！　3年捐300萬資金、建共享辦公室

小貨車宜蘭山區擦撞遊覽車　嚇壞28乘客

小貨車宜蘭山區擦撞遊覽車　嚇壞28乘客

10噸↑孟宗竹林罩「造船廠幫蓋」　礁溪民宿砸重本成地標

10噸↑孟宗竹林罩「造船廠幫蓋」　礁溪民宿砸重本成地標

關鍵字：

宜蘭蘇澳鎮公所1941年畢業證書林玉魁

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面