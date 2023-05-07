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考量國家安全！美多州擬禁「中國人置產買地」　佛州出現抗議潮

▲▼ 美國佛羅里達州研擬禁止中國人買地住房 。（圖／翻攝 金羊網）

▲ 美國佛羅里達州研擬禁止中國人買地住房 ，引起當地抗議。（圖／翻攝 金羊網）

記者任以芳／綜合報導

美國佛羅里達州考量「國家安全」，傳出禁止中國人在當地置產，近日連續幾天引起美國華裔人士抗議。綜合陸媒引述美國《新聞周刊》5日報導，佛羅里達州研擬禁止中國公民在該州擁有土地或房產，除非他們也是美國公民或永久居民，這項法也獲得當地共和黨和民主黨議員支持。

報導僅數最新消息稱，該法案引發強烈反對，認為可能違反美國於1968年通過的《公平住房法》，這是「民權時代立法的關鍵部分，禁止在房屋銷售中基於種族、國籍、宗教或性別的「歧視」。近日有數十名華裔美國人在佛里達州議會大廈外高舉，「人人平等」和「拒絕反亞裔法案」抗議標語牌。

報導指出，這項法案此前獲得佛羅里達州長以及共和黨和一些民主黨議員的支持，認為必須確保「國家安全」這項名為「SB264：外國人權益」法案，本周在佛羅里達州眾議院以95票贊成、17票反對獲得通過，現在將提交州參議院。

法案內容不只針對中國，也禁止俄羅斯、北韓、伊朗、古巴、委內瑞拉和敘利亞公民購買軍事基地或關鍵基礎設施1英里內的土地，不過只有中國公民被點名在全州範圍的禁令。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

日前，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，「包括德州、佛羅里達州等在內的美國多個州正在考慮禁止中國公民購買當地的房地產，主要出於國家安全的擔憂。中方對此有何評論？」

毛寧強調，中美經貿合作本質是互利共贏的。泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損外界對美國市場環境的信心。

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