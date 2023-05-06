台虎攜手全家！推超萌主題店　嘗「白葡萄霜淇淋」抽日本岡山機票

▲台灣虎航攜手全家推超萌主題店，民眾嘗鮮「白葡萄霜淇淋」可抽日本岡山來回機票或機加酒行程。（圖／台灣虎航）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航2016年7月14日開航桃園-日本岡山航線，開航初期每周三班增至天天飛，配合日本岡山夏日水果盛產季節，台灣虎航攜手日本岡山縣及全家便利商店，以虎將及桃太郎元素推出期間限定的超萌主題店，民眾至全家購買霜淇淋初夏新品「白葡萄霜淇淋」，還可抽日本岡山機票或雙人機加酒行程。

一年之中約三分之二以上都是陽光普照好天氣，讓日本岡山盛產各種美味水果，因而有「水果王國」的美譽，更是日本知名民間故事《桃太郎》的故鄉，連機場名稱也叫做「岡山桃太郎空港」。

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台灣虎航攜手日本岡山縣及全家便利商店，以台灣虎航的人氣網紅「虎將」與岡山「桃太郎」為主要設計元素，於台北市的「全家」國父紀念館店和「全家」東南店打造超萌主題店，成最新拍照打卡熱點；兩家主題店自5月5日至6月30日限定展出。

▲台灣虎航攜手全家推超萌主題店，民眾嘗鮮「白葡萄霜淇淋」可抽日本岡山來回機票或機加酒行程。（圖／台灣虎航）

全家便利商店人氣商品Fami!ce霜淇淋也推出初夏新口味「白葡萄霜淇淋」，霜淇淋杯身也能看見虎將及桃太郎與他的動物好友們乘坐台灣虎航，象徵民眾品嚐水果風味霜淇淋的同時，還有機會直飛「水果王國」。

台灣虎航表示，即日起至6月4日，凡於「全家」購買Fami!ce霜淇淋，可獲得「搭台虎直飛日本岡山抽獎趣」活動抽獎券1張，可至「全家」會員APP「抽獎趣」進入活動專區參加投注，有機會抽中日本岡山旅遊大獎，獎項包含5,000元旅遊金、日本岡山來回機票、日本岡山格蘭比亞大酒店雙人住宿券3晚，以及最大獎項日本岡山雙人來回機加酒行程等。