高中師用汽車logo做哏圖　「導師叮嚀」網笑翻

▲陳柏洋以汽車logo發想做諧音哏圖，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／陳洋洋）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新莊高中國文老師陳柏洋經常在臉書分享教學心得，為了維持班上秩序，最近突發奇想，拿汽車大廠品牌logo做諧音哏圖，像是「你上（NISSAN）課不要講話」、「不要一直抱怨學校制『服特』（Ford）別醜」、「學校用餐不要起『鬨打』（HONDA）鬧」，吸引網友瘋狂轉載，直誇原創實在太有才。

有「厭世國文老師」之稱的陳柏洋，曾出版《下輩子別當國文老師》等多本著作，經常在臉書上以詼諧文字分享教學心得。最近一系列的汽車logo哏圖，在臉書掀起熱烈迴響。

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陳柏洋以汽車logo發想做諧音哏圖，像是「『你上』（NISSAN）課不要講話」、「不要一直抱怨學校制『服特』（Ford）別醜」、「拜『託要打』（TOYOTA）手遊不要在午休時間」、「學校用餐不要起『鬨打』（HONDA）鬧」、「不會寫字沒關係，用手機傳訊息起『碼字達』（MAZDA）正確」。

陳柏洋接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，之前有看過網路上有些具有性意味的汽車版圖片，平常花很多時間上網，就覺得自己也可以來試試校園版的諧音哏，玩一下大眾可以接受的雙關語，純屬趣味分享。

網友看完汽車版哏圖，大讚陳柏洋實在太有才，「這諧音哏太強大了！」、「什麼東西啦，害我一直唸」、「這是什麼超連結，後勁好強」。還有網友接力創作「好康的都被他『輸輸去』( SUZUKI）)、「拜託小一不要整天用手指挖『賓士』（鼻屎）好嗎」、「老師有教，同學之間要盡量『賓士』（冰釋）前嫌」。