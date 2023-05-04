海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

▲澳洲一隻長得像外星人的大魚網上瘋傳。（圖／翻攝自Green9ja 臉書，下同）

圖、文／CTWANT

「史上最大的魚」究竟有多大？澳洲網路近期瘋傳一張圖，原來是一隻「巨型海怪」被沖上岸，由於照片中的大魚外形宛如外星人，照片曝光吸引網友注意，先前，一群海洋生物學家也釣到了一尾體型巨大、顏色灰白，外型十分詭異的怪魚，外型和澳洲網路上瘋傳的神似，原來，這是人類有紀錄以來、金氏世界紀錄發現最大尾的翻車魚（Ocean Sunfish，又稱Mola Mola、曼波魚），重達2.7噸、長約3.2公尺。

▲澳洲民眾在海邊看見一隻身長2公尺的「大海怪」。

從網上曝光的照片可見，這尾大魚全身是銀灰色的，而且身體扁平，看起來就像是長著尾巴的魚頭，經專家證實，這是一隻翻車魚。

根據網路媒體Ladbible報導，澳洲獸醫卡特（Cath）和湯姆（Tom Rampton）2020年在海邊散步時，無意間發現海灘出現這隻形似外星人的巨型海怪，讓他們震驚不已，因為從未見過這種大魚。

身為獸醫的卡特表示，「從專業的角度來說，我認為這隻魚雖然比我們平時看到的要大，但我認為牠原本至少可以長到2倍大」，報導稱，《國家地理》曾提到，翻車魚的體積至少可以長到寬約4.2公尺、長約3公尺，而且重量至少也可以長到2.3噸左右。

▲海洋生物學家釣上了詭異的灰色肉塊，真實身分是一隻超大翻車魚。（圖／翻攝自Atlantic Naturalist Youtube）

不過這隻在澳洲發現的翻車魚其實還「不夠大尾」，2022年，葡萄牙亞速爾群島的法亞爾島（Faial Island）海岸附近出現一條巨魚屍體，當地民眾趕緊聯繫海洋生物學家，專家到場後發現原來是尾翻車，不過被牠驚人體型嚇傻，經過秤重，得知這條魚重達6049磅，約2.7公噸，就跟一輛休旅車一樣重，打破世界紀錄。

▲打破金氏世界紀錄的翻車魚必須用起重機才能吊起來。（圖／翻攝自Atlantic Naturalist Youtube）

根據《紐約時報》報導，這隻超巨型的翻車魚，由於實在太大，他們甚至還得動用起重機才能把這隻翻車魚拖上岸，這條超大翻車魚在被釣起之前就已經死亡、漂浮在海中，經過學者對魚屍體的調查發現，牠的頭部有挫傷，可能是被船隻撞擊的傷口，不過專家無法確定，撞擊到底是發生在翻車魚死亡前、還是死亡之後。

專家表示，翻車魚雖然體型巨大，但其實是「溫暖的巨人」，對人類沒有危險；網上資料顯示，翻車魚喜歡在水面附近曬太陽，因此通常生活在各地的熱帶和溫帶水域，近年來英格蘭南部等地也常在夏季發現翻車魚蹤影，而科學家也將相關現象歸咎於全球暖化和氣候變遷。

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