　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：超你車沒違法吧　畫面曝光遭酸爆

記者柯振中／綜合報導

一名男子日前開車上路時，因為不滿前方警車速度慢、踩剎車，於是趁著黃色虛線路段打方向燈超車，沒想到竟遭對方攔下，讓他傻眼問「我超你車應該沒有違法吧」。畫面曝光後，男子的行為也遭一面倒罵爆。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日上傳一段影片，一名男子開車經過新竹市香山區的中山路640巷一帶，因為不滿前方警車車速過慢，加上又踩剎車，於是趁著黃色虛線的路段打了方向燈，從左邊超車過去。

▲▼駕駛黃虛線超警車，結果被攔下。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲駕駛黃虛線超警車，結果被攔下。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

沒想到行駛了一小段路，男子聽到警笛聲響起，隨後被路邊攔下，讓他十分摸不著頭緒。員警先是開口詢問「剛剛是發生什麼事情」，男子則回應「我剛剛看你在那邊剎車，我超你車應該沒有違法吧」，似乎不解員警的做法。

▲▼駕駛黃虛線超警車，結果被攔下。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼從畫面中可以看見，警車右方有輛休旅車準備駛出。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼駕駛黃虛線超警車，結果被攔下。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

員警這時則開口解釋，雖然沒有違法，但這種行為有點誇張，因為他也打算繞行，沒想到男子直接從旁邊衝出，「看一下證件好不好？」

網友事後查看行車紀錄器發現，警車中間踩剎車是因為路邊有輛休旅車準備駛出，且車頭方向都已轉好，雖然男子的行為沒有違規，但仍不建議這樣開車，如果下次遇到這種情況，突然衝出來的是人或動物，可能就不會這麼幸運了。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
好天氣要沒了！鋒面來襲「冷雨彈炸北台」　1地大雨特報防雷擊
「千年一遇空姐」懷孕了！　突曬超音波照報喜
黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧　畫面曝光遭酸爆
歐陽娜娜穿緊身私服　上圍變化網驚呼：長大了
快訊／策畫51槍轟當鋪　弘仁會大咖「鯨魚」被聲押禁見
東西忘記帶！人妻下車遭丈夫「倒車推撞」　慘死家門口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：超你車沒違法吧　畫面曝光遭酸爆

快訊／策畫51槍轟當鋪　幕後弘仁會大咖「鯨魚」被聲押禁見

教唆槍擊案狼狽逃亡馬國　弘仁會「鯨魚」恐遭聲押...又4人收押

又是酒駕！小貨車失控衝下山...狂撞6車8人傷　醉駕駛酒測值曝光

「特斯拉天坑」成地雷...最新畫面曝　竹北人不敢靠近：開車必繞開

韓國情侶旅高雄...女友陳屍飯店　弟悲問：不是要結婚了嗎？

囂張弘仁會遭警強力瓦解　侯友宜送雞精：掃蕩黑幫不會停止

桃園貨車刷整排畫面曝！下坡「煞車失靈」衝逆向猛撞6車　8人受傷

台南驚傳螺絲釘刺車胎「1輪至少10個洞」只能報廢　車主痛心報案

快訊／國1南下員林交流道「6車連環撞」　占用2車道…回堵1K

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：超你車沒違法吧　畫面曝光遭酸爆

快訊／策畫51槍轟當鋪　幕後弘仁會大咖「鯨魚」被聲押禁見

教唆槍擊案狼狽逃亡馬國　弘仁會「鯨魚」恐遭聲押...又4人收押

又是酒駕！小貨車失控衝下山...狂撞6車8人傷　醉駕駛酒測值曝光

「特斯拉天坑」成地雷...最新畫面曝　竹北人不敢靠近：開車必繞開

韓國情侶旅高雄...女友陳屍飯店　弟悲問：不是要結婚了嗎？

囂張弘仁會遭警強力瓦解　侯友宜送雞精：掃蕩黑幫不會停止

桃園貨車刷整排畫面曝！下坡「煞車失靈」衝逆向猛撞6車　8人受傷

台南驚傳螺絲釘刺車胎「1輪至少10個洞」只能報廢　車主痛心報案

快訊／國1南下員林交流道「6車連環撞」　占用2車道…回堵1K

企鵝妹遭塞滿物資「慘變流浪漢」！粉絲見照超心疼：愈走負重愈多

不是趙詠華！林俊逸當眾爆「女星兩度醉倒他家」　竟是超大咖天后

「忘記傷痛是本能」　陳傑憲帥氣長傳阻殺有幕後功臣

超幼稚鄰居！1天7次「姓名音調吹口哨」騷擾　他怒告療癒結局曝光

戰術護腕放上全家福照片　福來喜：想念家人可以看

好天氣要沒了！鋒面來襲「冷雨彈炸北台」　1地大雨特報防雷擊

德州小鎮「5死槍擊案」兇嫌持AR-15步槍在逃　最年輕死者僅8歲

《傳說對決》GCS春冠出爐！BRO連戰12場險睡著　踩下FW取勝抱走250萬　

獅子軍新莊止敗！餅總喊「YA」陳傑憲關鍵MVP　曝林岱安傷情

被主管大罵「就想來一發」！他崩潰：病了嗎？　5時機容易性慾高漲

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

桃園貨車「煞車失靈」逆撞6車翻肚

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

韓女遊高雄猝死！男友涉殺人10萬交保

銀行借現金拍照騙詐團！車手上當被逮

小白車左轉鏟翻937萬賓士「暴力越野」

店員揪人妻過夜甜喊不戴　夫結局悲傷

男大生嘿咻小女友45次！保險套丟她家挨告

比YA女友人要「鄉民理性」：構成誹謗

更多熱門

相關新聞

走失汪強搭霸王車　自己報警求救

走失汪強搭霸王車　自己報警求救

還知道要找誰求救！基隆市2名警員日前行經仁愛區南榮路時，突然遇見一隻陌生米克斯強搭「霸王車」，雙腿一蹬就跳上機車踏板，動作十分熟練。警員發現狗狗的脖子上有項圈，研判應是走失的家犬，並拍下照片PO上臉書協尋飼主，果真找到牠的主人，結束一場迷途驚魂記。

白車迴轉害重機險追撞　騎士敲掉後視鏡擊破玻璃

白車迴轉害重機險追撞　騎士敲掉後視鏡擊破玻璃

穿軍服鬼切追撞　八軍團證實他身分

穿軍服鬼切追撞　八軍團證實他身分

「直線7秒」住家版！巷內一幕眾人開酸

「直線7秒」住家版！巷內一幕眾人開酸

陸男沿路塞「小黃卡」連警車也不放過 警傻眼直接把人抓起來

陸男沿路塞「小黃卡」連警車也不放過 警傻眼直接把人抓起來

關鍵字：

超車虛線黃線警車

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

更多

最夯影音

更多
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面