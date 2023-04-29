黃虛線超警車被攔下！駕駛愣問：超你車沒違法吧　畫面曝光遭酸爆

記者柯振中／綜合報導

一名男子日前開車上路時，因為不滿前方警車速度慢、踩剎車，於是趁著黃色虛線路段打方向燈超車，沒想到竟遭對方攔下，讓他傻眼問「我超你車應該沒有違法吧」。畫面曝光後，男子的行為也遭一面倒罵爆。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日上傳一段影片，一名男子開車經過新竹市香山區的中山路640巷一帶，因為不滿前方警車車速過慢，加上又踩剎車，於是趁著黃色虛線的路段打了方向燈，從左邊超車過去。

▲駕駛黃虛線超警車，結果被攔下。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



沒想到行駛了一小段路，男子聽到警笛聲響起，隨後被路邊攔下，讓他十分摸不著頭緒。員警先是開口詢問「剛剛是發生什麼事情」，男子則回應「我剛剛看你在那邊剎車，我超你車應該沒有違法吧」，似乎不解員警的做法。

▲▼從畫面中可以看見，警車右方有輛休旅車準備駛出。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



員警這時則開口解釋，雖然沒有違法，但這種行為有點誇張，因為他也打算繞行，沒想到男子直接從旁邊衝出，「看一下證件好不好？」

網友事後查看行車紀錄器發現，警車中間踩剎車是因為路邊有輛休旅車準備駛出，且車頭方向都已轉好，雖然男子的行為沒有違規，但仍不建議這樣開車，如果下次遇到這種情況，突然衝出來的是人或動物，可能就不會這麼幸運了。