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能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍

▲▼6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡，華裔女子目前還在搜索中。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲搜救隊入山搜索時，天候狀況不佳，山區一片霧濛濛。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

能高安東軍近日發生2死山難，45歲陳姓領隊、56歲美籍華裔葉姓女教授不幸罹難。如今陳姓領隊生前訊息曝光，揭露身為主揪的女教授認為自己腳程慢，堅持讓另外2名美籍團員依照「美式習慣」各走各的，陳姓領隊勸說多次無效，只好殿後陪同葉女，最後雙雙罹難。

該支登山隊伍共6人，由3名美籍山友、2名協作、以及1名領隊所組成，主揪是葉姓女教授，另外2名美籍山友則是葉女的同事及姪女，目標是能高安東軍縱走。

4月18日，一行人從南投屯原登山口入山，原本計畫24日自奧萬大出，但入山後氣候不佳，同行的2名美籍成員腳程較快，與2名協作走在隊伍前方，而葉姓女教授則因腳程較慢，由陳姓領隊陪同走在後方，隊伍一分為二。

▲▼能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

▲領隊表示，多次勸說無效，葉女堅持讓2名美籍團員依「美式習慣」自己走自己的。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

4月19日，2支隊伍遇上了今年第一波強勁春雨，陳姓領隊疑似出現失溫症狀，加上葉女高山症發作，動了撤退念頭，因此用手機與協作聯繫，約定傍晚在台灣池營地會合紮營。不料疑似山區風雨太大，加上通訊不佳，陳男與葉女錯過營地，走到了更遠的大陸池營地紮營，雙方失去聯繫。

協作擔心陳、葉2人安全，加上帳篷破損，隔天一早帶2名美籍隊員下撤，但直到接近中午，手機才突然收到陳姓領隊傳來的Line求救訊息，上面寫著「來救我」，傳出時間為上午7點35分，然因訊號不穩，隔了近3小時才傳出。

▲▼能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

▲陳姓領隊上午7點35分發出求救訊息，但直到10點多才傳出。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

協作帶人撤到天池山莊後，立刻將求救訊息通報消防。消防立即組成搜救隊，在20日當天派出2梯次人員上山搜救，21日率先尋獲陳姓領隊，但陳已失溫死亡，葉女則是25日在大陸池下方約150公尺處邊坡尋獲，同樣不幸罹難，已經屍僵，被直升機分批吊掛下山。

▼直升機空偵尋獲葉女遺體。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼能高縱走失聯，空勤直升機空偵時發現華裔美籍葉姓女教授遺體。（圖／記者王兆麟翻攝）

「嘉明湖熊出沒企業社」經陳姓領隊家屬同意，26日在臉書貼出LINE對話截圖，還原整起事件經過。訊息中可見，陳姓領隊出發前曾向葉女耳提面命，嚴肅強調自己的原則是「全員團進團出」、「不該分強弱，全員必須走在一起」、「台灣目前登山法規有一條解釋，一支隊伍上山後即為生命共同體...」

當時葉女應允「好的，沒問題。其實美國人很守法，所以不用太擔心」，沒想到上山後，她覺得自己腳程太慢，要求讓團員脫隊先行。對話中可見，陳姓領隊向協作說明「現在狀況是主揪（葉女）在昨天堅持讓她2位外國朋友脫隊，照她們美式習慣自己走自己的」、「我已經勸說非常多次仍無效」。

▼出發前，領隊苦口婆心，再三叮囑葉女及團員必須配合安全原則。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

▲▼能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

▲▼能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

▲▼能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

▲▼能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍。（圖／翻攝自臉書／嘉明湖熊出沒企業社）

 

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