勞斯萊斯「全車鑲滿鑽」引轟動！網全驚呆：想不注意都難

▲勞斯萊斯鑲滿亮晶晶的鑽石，不會被人摳下來嗎？（圖／翻攝好看視頻）

圖文／CTWANT

近日大陸多名網友在上海街頭看到一輛貼滿鑽石的勞斯萊斯，相當奪目，引起不小轟動，其中有名網友還指出，該車因違規停車被開罰單。針對此情況，律師表示該車車身貼滿水鑽，應向車輛管理所申請變更登記，否則恐將處以警告或罰款。

綜合陸媒報導，近日有一輛整車貼滿鑽石的勞斯萊斯在上海街頭行駛，看起來相當奢華，引起不小轟動。對於此情況，律師表示該勞斯萊斯車輛，可能是私人改裝，根據中華人民共和國機動車行駛證管理規定，車輛改裝必須經過備案，且需獲得相應批准手續，否則改裝過的車輛將會被認為是無證駕駛，可能面臨警告或罰款。

消息曝光後引起熱議，網友紛紛留言「在上海哪裡，我要去看看」、「這整車貼鑽也太牛逼了」、「哇….有夠奢華阿」、「太奪目了，想不注意都難阿」、「這車加上整身鑽，那該要花多少錢阿」。

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