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5／1起打新冠疫苗「院所可收掛號費」　指揮中心退場後6大問題一次看

▲▼指揮中心4/20記者會，發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（25）日宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。指揮中心退場之後，公費新冠疫苗、確診治療、藥物等供應持續，不過從5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費，指揮中心也六大常見問題一次看。

指揮中心今(25)日表示，鑒於COVID-19疾病嚴重度下降，國內疫情持續穩，解國際間也朝向調降防疫等級，宣布從5月1日開始「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病。

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另考量中央各部會及地方政府於指揮中心運作期間，已強化聯繫合作與應變能力，盤點國內醫療量能及防疫物資儲備情形，綜合評估疫情發展及病毒變異株變化趨勢，行政院同意指揮中心於同日一併解編，由衛福部成立跨單位防治聯繫會報持續COVID-19整備應變工作。

後續四大工作包含：多元監測疫情，每周主動說明、公費疫苗持續，規劃年度接種、投藥照護延續，保護脆弱族群、整備醫療物資快速應變動員。另針對快篩、確診、疫苗等相關6大問題也一併說明：

1、快篩哪裡買？

實名制家用快篩雖然退場，市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到快篩。

2、陽性怎麼辦？

3月20日起輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。

3、治療費用怎麼算？

輕症但具高風險因子之患者爲口服抗病毒藥物公費對象。確定病例(併發症)之住院隔離費用爲公費給付。

4、染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

是，收案續至指揮中心解編後6個月，計畫仍持續提供整合式照護。

5、疫苗哪裡打？

公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供。5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

6、口罩規定有改嗎？

沒有改。4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。

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