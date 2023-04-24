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為贏「Hi-Lo」骰子遊戲！男左手指內埋磁鐵40年　為出國切開取出

泰國男子為了贏得Hi-Lo遊戲，自己將磁鐵植入手指中，藉由磁鐵磁性來控制骰子贏得勝利。（示意圖／翻攝PIXABAY）

▲骰子遊戲「Hi-Lo」是泰國獨有的賭博。（示意圖／翻攝PIXABAY）

圖文／CTWANT

在泰國很流行「Hi-Lo」骰子賭博遊戲，一名泰國男子為了贏錢，竟然在自己的磁鐵埋入手指裡，時間長達40年之久。近日因為他想搭飛機出國旅遊，深怕經過機場安檢時，金屬探測設備會響，於是到醫院求助。

「Hi-Lo」是一種在泰國很流行的骰子賭博，當地從老到小都很瘋迷，因為該賭博方式很快，只需要跟莊家比大小，所以賭博器具簡單，也不需要什麼場地的限制，賭客只需要押注3顆骰子總和點數的大小，數字在11至18之間為大，3至10之間為小。它在泰國當地是屬於非法的，根據泰國當地1935年所立的關賭博法條，若是遭到警方查獲並發現在賭金，參與者會被罰泰銖5000元以下，並且有可能受到3年以下的牢獄之災。

這骰子遊戲在民間非常風靡，有一名泰國男子為了贏得遊戲，便將2塊磁埋入自己皮膚下，都埋在左手，1塊埋在中指、1塊埋在無名指，而且時間長達40年之久。但近日因為男子想搭機出國旅行怕經過金屬探測設備時觸發警報，只好找醫院幫忙，醫師先確定位置後，從適合的地方將手指側面切開後取出磁鐵，接著再用縫合的方式把切開處縫回去。

醫師在網路上分享這個案例，對於把磁鐵埋入手指的男子，網友們紛紛留言表示意見，支持的反對的痛罵的都有，該貼文在短時間內被分享了3000多次，討論熱度很高。也有達人在留言中表示，將磁鐵植入手指中，就能影響骰子中的磁鐵，讓骰子翻轉，造成點數不同，藉此影響輸贏。

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