雞蛋又出包！洗選蛋驗出禁用「乃卡巴精」　食藥署揪6件動物用藥違規

▲食藥署進行後市場雞蛋動物用藥稽查抽驗，圖為資料照，非問題產品。（圖／記者謝盛帆攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內缺蛋問題才稍緩，但又有另外的問題出現。食品藥物管理署公布去年到今年3月後市場雞蛋動物用藥稽查，結果有6件檢出不合格，甚至有洗選蛋也被驗出不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」。

食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局，於進口商、批 發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢 驗動物用藥或農藥殘留是否符合標準。自111年至112年3月抽驗市售雞蛋共 653 件檢驗動物用藥，其中有6件不合格。

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違規產品中，有2件被檢出不得檢出的動物用藥乃卡巴精，分別是坤展畜牧場的啟信洗選新鮮蛋，檢出0.03ppm；永隆牧場的雞蛋也被檢出0.05ppm。乃卡巴精是一種驅蟲劑，根據國內規範，只能用在肉雞上，不能用在蛋雞上，過量恐怕影響胎兒骨骼發展及腎水腫。

另其他違規方面，遭檢出「不得檢出用藥」的還有2件，綠生活畜牧場的土雞兒優質巨霸蛋、瑞成畜牧場(綠農)土雞蛋，分別被檢出氟甲磺氯黴素0.020 ppm與 0.012 ppm；至於違規超標則有苗栗業者的牧草酵素蛋，檢出磺胺喹啉0.3ppm，另益禽畜牧場的白雞蛋被檢出三甲氧芐氨嘧啶0.25ppm、磺胺嘧啶0.2ppm，通通違規，目前都已裁處在案。

本次蛋品稽查另檢驗504件檢驗農藥殘留，檢驗結果均合格。

▲111 年至 112 年 3 月後市場雞蛋動物用藥監測，6件不合格。（圖／食藥署提供）