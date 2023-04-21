　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北當鋪被掃射非首次！網又傳槍手開槍片嗆：公司教出你這些垃圾

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市19日、20日連兩天發生重大槍擊案，根據警方調查，這兩起案件有關連，疑似竹聯幫明仁會與弘仁會金錢糾紛引發衝突。不僅如此，網路上還流傳一段畫面，20日遭槍擊的當鋪似乎不是第一次被開槍，日前就已有槍手持槍朝大門開兩槍後逃離，整個過程還被拍下放上網路，並嗆聲，「你們公司只能教出你們這些垃圾」。對此，警方也已介入調查，全案仍在釐清中。

新北市土城區一間當鋪20日上午發生槍擊案，一名17歲劉姓槍手搭小黃抵達當鋪後，持預藏的改造步槍瘋狂掃射51槍，嚇壞附近目擊者，而槍手在犯案後也隨即到警局投案。

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

由於19日新北市也發生槍擊案件，兩起槍擊案作案模式相同槍手均為未成年少年，前往警局投案前就聯繫律師。根據警方調查，這兩起槍擊案疑似為竹聯幫弘仁會與華山幫為爭奪利益進而發生糾紛，雙北警方已成立專案小組，要進一步釐清整起案件經過及背後主使者。

不過，網路上又流傳一段畫面，20日遭槍擊的當鋪似乎不是第一次被開槍，畫面中一名槍手拿著手槍衝到當鋪前，接著又朝大門連開兩槍後逃離，整個過程也被同夥拍下並PO網，「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

對此，警方金出面回應，此案經查證無接獲報案紀錄，因昨日現場有發生槍擊案件，警方特地前往現場查訪周遭商家及住戶，查證約在數天前有發生影片內之情事，發生時間為4月中旬，復經鑑識小組執行現場勘察，大門3個彈著點均未貫穿，初步研判該槍枝殺傷力極低，為空氣手槍可能性較大，目前專案小組也已鎖定特定犯嫌，將積極查緝到案。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定出爐
NBA大咖球星「攻擊下體」被趕出場！　對手痛苦倒地
狠父殺妻兒3死　7歲兒恐怖傷勢曝
17歲少年「轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判
獨／宏達電紀念品曝光！　15萬股東嗨領
4大國營事業徵才！　起薪4.1萬
爆乳CEO「南半球」遭盜用！　藏鏡人慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／一肩扛罪！新北17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定收容

挖寶！彰化分署大拍賣　竹山4樓透天厝底價729萬詢問度最高

嘉義父狠殺妻兒3死…7歲兒獨活！醫院曝左頸恐怖刀傷：有氣血胸

新任檢察長調動　鄭銘謙接掌天下第一檢、39期周士榆獲首派

逃逸移工見警棄車逃百米累癱　員警頭尾包夾等待...喊話：回來吧

暴走男闖家中狂毆「砧板破成好幾片」　阿北滿頭鮮血逃出求救

新北當鋪被掃射非首次！網又傳槍手開槍片嗆：公司教出你這些垃圾

「猜猜我是誰」婦信了！姪女拜託她匯35萬　行員警方聯手阻詐

「南半球」遭盜用賣錢！爆乳CEO怒揪藏鏡人　她下場慘了

金門水頭聚落暗夜火警！百年古厝竄火煙嚇壞民眾　2住戶緊急逃出

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

快訊／一肩扛罪！新北17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定收容

挖寶！彰化分署大拍賣　竹山4樓透天厝底價729萬詢問度最高

嘉義父狠殺妻兒3死…7歲兒獨活！醫院曝左頸恐怖刀傷：有氣血胸

新任檢察長調動　鄭銘謙接掌天下第一檢、39期周士榆獲首派

逃逸移工見警棄車逃百米累癱　員警頭尾包夾等待...喊話：回來吧

暴走男闖家中狂毆「砧板破成好幾片」　阿北滿頭鮮血逃出求救

新北當鋪被掃射非首次！網又傳槍手開槍片嗆：公司教出你這些垃圾

「猜猜我是誰」婦信了！姪女拜託她匯35萬　行員警方聯手阻詐

「南半球」遭盜用賣錢！爆乳CEO怒揪藏鏡人　她下場慘了

金門水頭聚落暗夜火警！百年古厝竄火煙嚇壞民眾　2住戶緊急逃出

快訊／一肩扛罪！新北17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定收容

逾萬股民賺到！銀行調高特別股股息率　年率最高衝破5%

毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

陳昊森「現在單身」鬆口回應歐弟前妻緋聞！　現身香港活動受訪滿頭汗

總獎金510萬美金雪佛龍錦標賽　台灣錢珮芸首日衝上第1

被男友媽一直嫌「忍3年半才問出原因」！徐凱希提分手：很沒尊嚴

挖寶！彰化分署大拍賣　竹山4樓透天厝底價729萬詢問度最高

周玉蔻預言高嘉瑜2024一定落選　高：總是會有人扯後腿、架拐子

日本C130運輸機今出發吉布地！　自衛隊370人投入蘇丹撤僑

15吋MacBook Air將登場　郭明錤：不會搭載M3晶片

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

社會熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

少女1天賺3700元　竟是老闆要求做1事

釣客驚見河面有人　報案救起1人

赴陸開公司　回台挖角工程師被起訴

追焦手被列公共危險關係人　警方回應

苗栗機車闖紅燈「遭貨車猛撞」　外送員不治

17歲槍手移送　槍枝來源推給過世人

台南最淫貪官5次性招待　還拿黑錢買情趣娃娃

國道被插隊他追12km砸車　才敲1下就被逮

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面