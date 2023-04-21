新北當鋪被掃射非首次！網又傳槍手開槍片嗆：公司教出你這些垃圾

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市19日、20日連兩天發生重大槍擊案，根據警方調查，這兩起案件有關連，疑似竹聯幫明仁會與弘仁會金錢糾紛引發衝突。不僅如此，網路上還流傳一段畫面，20日遭槍擊的當鋪似乎不是第一次被開槍，日前就已有槍手持槍朝大門開兩槍後逃離，整個過程還被拍下放上網路，並嗆聲，「你們公司只能教出你們這些垃圾」。對此，警方也已介入調查，全案仍在釐清中。

新北市土城區一間當鋪20日上午發生槍擊案，一名17歲劉姓槍手搭小黃抵達當鋪後，持預藏的改造步槍瘋狂掃射51槍，嚇壞附近目擊者，而槍手在犯案後也隨即到警局投案。

▲新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

由於19日新北市也發生槍擊案件，兩起槍擊案作案模式相同槍手均為未成年少年，前往警局投案前就聯繫律師。根據警方調查，這兩起槍擊案疑似為竹聯幫弘仁會與華山幫為爭奪利益進而發生糾紛，雙北警方已成立專案小組，要進一步釐清整起案件經過及背後主使者。

不過，網路上又流傳一段畫面，20日遭槍擊的當鋪似乎不是第一次被開槍，畫面中一名槍手拿著手槍衝到當鋪前，接著又朝大門連開兩槍後逃離，整個過程也被同夥拍下並PO網，「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

對此，警方金出面回應，此案經查證無接獲報案紀錄，因昨日現場有發生槍擊案件，警方特地前往現場查訪周遭商家及住戶，查證約在數天前有發生影片內之情事，發生時間為4月中旬，復經鑑識小組執行現場勘察，大門3個彈著點均未貫穿，初步研判該槍枝殺傷力極低，為空氣手槍可能性較大，目前專案小組也已鎖定特定犯嫌，將積極查緝到案。