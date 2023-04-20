國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼「還以為受傷」：怎這麼早

▲女網友發現就讀國小三年級的女兒月經來了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「我還以為是受傷什麼的」，一名女網友表示，就讀國小三年級的女兒突然說內褲上有血，她本來以為對方受傷，沒想到竟是月經，「她嚇死了，我也嚇死了」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，女兒近日突然跟她說內褲上有血，察看後才發現是月經來了，「我還以為是受傷什麼的，結果居然是月經？她嚇死了，我也嚇死了，才國小三年級會這麼早來？我以前國中才來欸現在小孩吃太營養？」。

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網友看完紛紛留言，「太早了吧！ 正常不是在國小5.6年紀嗎？」、「我以前國小班上也有女同學，在四年級就來了。當下老師還給我們順便上了一堂健康教育課程」、「我小朋友體重過重。醫師叫我要注意，再胖下去會「性早熟」。應該是營養太好…」、「這是性早熟的狀況，趕快帶去看醫生」。

也有許多女網友表示，「我自己是小六，我妹小四，我女兒小六」、「我也小三就來了 那時開始穿內衣了」、「我高一才來」、「我也是三年級」、「我是小學五年級來，今年27歲」、「我有一個朋友也是國小三年級就來了」、「我也是三年級就來了，還好我媽很有觀念已經提早先教我使用衛生棉，所以我在混亂當下有正確使用，所以家裡有女兒的真的要提早教如何使用衛生棉」。

針對性早熟，臺中榮民總醫院兒童醫學中心許嘉琪醫師曾向「照護線上編輯部」表示，女生8歲、男生9歲前出現第二性徵就是性早熟，若提早發育就一定要到醫院的專科門診評估、撿查，再決定進一步的處置。

許嘉琪醫師表示，吃多動少而肥胖，衍伸出的性早熟個案也有明顯增加，因此需多加注意孩子的飲食及生活習慣，且性早熟可能使骨骼家速成熟，在生長板閉合後，孩童便無法繼續長高，父母須多加留意。