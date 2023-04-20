　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼「還以為受傷」：怎這麼早

衛生棉,月經,生理期,衛生用品,少女,婦科。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女網友發現就讀國小三年級的女兒月經來了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我還以為是受傷什麼的」，一名女網友表示，就讀國小三年級的女兒突然說內褲上有血，她本來以為對方受傷，沒想到竟是月經，「她嚇死了，我也嚇死了」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，女兒近日突然跟她說內褲上有血，察看後才發現是月經來了，「我還以為是受傷什麼的，結果居然是月經？她嚇死了，我也嚇死了，才國小三年級會這麼早來？我以前國中才來欸現在小孩吃太營養？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「太早了吧！ 正常不是在國小5.6年紀嗎？」、「我以前國小班上也有女同學，在四年級就來了。當下老師還給我們順便上了一堂健康教育課程」、「我小朋友體重過重。醫師叫我要注意，再胖下去會「性早熟」。應該是營養太好…」、「這是性早熟的狀況，趕快帶去看醫生」。

也有許多女網友表示，「我自己是小六，我妹小四，我女兒小六」、「我也小三就來了 那時開始穿內衣了」、「我高一才來」、「我也是三年級」、「我是小學五年級來，今年27歲」、「我有一個朋友也是國小三年級就來了」、「我也是三年級就來了，還好我媽很有觀念已經提早先教我使用衛生棉，所以我在混亂當下有正確使用，所以家裡有女兒的真的要提早教如何使用衛生棉」。

針對性早熟，臺中榮民總醫院兒童醫學中心許嘉琪醫師曾向「照護線上編輯部」表示，女生8歲、男生9歲前出現第二性徵就是性早熟，若提早發育就一定要到醫院的專科門診評估、撿查，再決定進一步的處置。

許嘉琪醫師表示，吃多動少而肥胖，衍伸出的性早熟個案也有明顯增加，因此需多加注意孩子的飲食及生活習慣，且性早熟可能使骨骼家速成熟，在生長板閉合後，孩童便無法繼續長高，父母須多加留意。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
掃射當鋪改造槍「傳國內廠商生產」　玩具槍協會發聲明
夜市超噁豆花攤「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業
柬埔寨恐怖斬首　24歲女陳屍床上「頭在馬桶邊」
國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼：怎這麼早
快訊／馬斯克「史上最大火箭」 升空後爆炸！
快訊／17歲槍手掃射51槍「移送少年法庭」　槍枝來源推給過世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼「還以為受傷」：怎這麼早

還沒完！10縣市「紫爆豪雨彈」夜襲熱區出爐　下波接力灌水台灣

快訊／春雨助攻！日月潭水量進帳80萬噸　湖光山色美景重現

黃牛票沒成交也要罰！立院初審《文創法》 　罰鍰、刑期待協商

阿嬤逼割肝救父！她一句「憑什麼要我捐」...揭童年創傷

好市多上架百元「爆紅1神物」　苦主一排怒喊雷：根本凶器

讓台流成護國神山！《文創法》初審通過　投資抵減從5年增到10年

行政院會推全民科普　黃偉哲支持科學教育扎根

鋒面還沒走！今晚「雨多發紅」範圍出爐　下周半個台灣迎雨時間曝

妹子翻床頭櫃「驚見1物」怒質問！男友反嗆：我拿來用你了嗎

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

媽用「超香雞塊」幫萌娃收涎　他狂張嘴！網笑：口水更多了

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼「還以為受傷」：怎這麼早

還沒完！10縣市「紫爆豪雨彈」夜襲熱區出爐　下波接力灌水台灣

快訊／春雨助攻！日月潭水量進帳80萬噸　湖光山色美景重現

黃牛票沒成交也要罰！立院初審《文創法》 　罰鍰、刑期待協商

阿嬤逼割肝救父！她一句「憑什麼要我捐」...揭童年創傷

好市多上架百元「爆紅1神物」　苦主一排怒喊雷：根本凶器

讓台流成護國神山！《文創法》初審通過　投資抵減從5年增到10年

行政院會推全民科普　黃偉哲支持科學教育扎根

鋒面還沒走！今晚「雨多發紅」範圍出爐　下周半個台灣迎雨時間曝

妹子翻床頭櫃「驚見1物」怒質問！男友反嗆：我拿來用你了嗎

艾普勒需要調整　丘總談王正棠踩壘判決

日行燈不多餘！澳洲研究：「可降低8.8%事故」　清晨黃昏效果顯著

劉佩真／晶片大戰 力求半導體先進製程根留台灣

互導客人　星宇航空台北-洛杉磯開航首月海洋拉娜送頂極保養品　

不斷更新／陳傑憲11局超前2分砲　獅4比2領先兄弟

掃射當鋪改造槍傳國內廠商生產　玩具槍協會澄清：是誤解

夜市超噁豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業

Ozone祖安爆哭「失控丟筆」！　佳辰「突崩潰搥牆」原因曝光

辛元旭致勝陽春砲　富邦3比2力克味全對戰4連勝

埃及豔后新片「變黑人」惹議！　學者怒批：不符歷史…主演回嗆

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

15縣市豪大雨！今影響最劇　1號颱最快晚間生成

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

奧客吃霸王餐還刷負評　老闆求饒

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

穀雨大轉運！4生肖「財神＋愛神降臨」

即／大雷雨擴大8縣市！中台灣全包了

寶寶監視器傳「陌生男喊媽媽」　業者回應了

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

17歲槍闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

羅志祥為報恩不急生小孩！

曾格爾被爆是關關！　《FHM》辣照被起底

新北槍擊原因曝！昨遭追車狂轟11槍「今掃51槍報復」

快訊／車銀優趕回韓國了！奔靈堂送文彬最後一程　表情黯淡離開

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面