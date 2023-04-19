新北男墜大漢溪！兒急跳水救父雙雙受困　他被救起已無生跡





▲父子墜大漢溪。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市消防局接獲報案，稱一對父子墜落台65高架下方河堤，緊急出動救援，先將兒子救起後，又於3公里外的大漢橋下將父親救起，但父親已沒了呼吸心跳，被緊急送醫搶救。

初步調查，事發原因為64歲的父親墜落大漢溪中，22歲兒子見狀緊急拿著救生圈下水救爸爸，卻雙雙受困溪水中，警消人員到場救援後，先接觸到兒子，再前往救父親，但父親被救起時已沒有呼吸心跳，目前正送往醫院搶救當中，至於詳細的事發原因仍待調查釐清。