猴痘激增！潛藏個案恐爆到5月初　羅一鈞：旅館自備床單「抓錯重點」

▲疾管署疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘病例激增！疾病管制署今（18）日公布上周增加15例猴痘個案，創單周新高，其中有13例本土病例，疾管署副署長羅一鈞表示，以個案潛伏期推估，到4月底、5月初是疫情發展關鍵期，可能有潛藏個案在後續發病，目前疫調有限資料以三溫暖等營業場所、網路交友等與不特定人有親密接觸為主，他也強調，有些專家提到到旅館自備毛巾、床單做為防範，是放錯重點。

疾病管制署今(18)日公布13例本土個案均為本國籍男性，分布為新北市6例、桃園市5例、台北市1例、高雄市1例，地理位置以北部風險較高。個案年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

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2例境外移入個案(馬來西亞及日本)分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。

羅一鈞表示，以目前有限疫調、發病日與暴露接觸史等推估，和清明連假前後，比較多長假、社交活動發生有關，主要仍是人與人之間的親密接觸、性接觸傳播，發生情境包含三溫暖等營業場所，或者透過網路交友軟體與不特定人士、不熟識的人接觸為主。

羅一鈞表示，這15人都沒有接種過猴痘疫苗，社區整體感染風險提高，且猴痘有21天的潛伏期，估計到4月底、5月初都是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案後續發病，另近期也有出國人潮，觀察鄰近日本、韓國疫情升溫，東南亞泰國也有案例出現。

▲猴痘個案處置流程。（圖／疾管署提供）

另外，近期報導專家說法指出，入住飯店旅館自備毛巾、床單，是防範感染猴痘的方式。羅一鈞今天也特別強調，去年從歐美開始蔓延至亞洲的猴痘疫情，絕大部分都是透過人與人之間的親密接觸傳染，儘管有些環境可能檢出活性病毒，例如醫院隔離病房，但沒有個案是在旅館中等環境感染，希望外界不要抓錯重點，現階段的預防重點還是減少、避免和不特定、陌生人進行性接觸在內的親密接觸。

羅一鈞提醒，有高風險民眾應該儘速來預約登記平台完成疫苗預約與接種。疾管署統計，截至4月17日共計完成7,024人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種43人及暴露前預防(PrEP)接種6,981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6,826人。

自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午12時，完成登記民眾計25,163人，將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供名額，依序寄送電子郵件通知民眾進行門診預約掛號。請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。目前尚有4,837個名額可登記，

疾管署說明，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例(31例本土及9例境外移入)，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。