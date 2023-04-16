情侶夜市套中4千元洋酒竟給熟客？中市法制局：可提消費申訴

▲有對情侶在夜市套中4千元洋酒，結果老闆竟推說是熟客套中的，台中市法制局表示，可提消費申訴。（圖／莊小姐提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市有對情侶日前在台中旱溪夜市玩套圈圈，花了500元套中4000元洋酒，跟老闆說套中了，但是老闆卻說是另一個人中了，因此懷疑老闆安插熟客。老闆澄清，沒有安排熟客，願意對情侶道歉，並且會給洋酒，台中市政府法制局則說，如果業者與消費者無法解決爭議，消費者得提起消費申訴，另外，業者所提供的菸酒獎品，依法不能給未成年。

▲台中市旱溪夜市。（圖／ETtoday資料照）

根據《東森新聞》報導，當事人莊小姐表示，「跟老闆講說，我們獎品怎麼沒有拿來，老闆說現在有2個人說中了，就有人喊了，說我看得很清楚，是這個男生（遭質疑的熟客）中的，然後就結案了」。

莊小姐認為，聲稱自己套中的人，一看就知道是熟客，從頭到尾沒吭聲，老闆也沒在看，怎麼知道就是那位客人套中的。

套圈圈老闆則表示，一天才賺多少錢而已，怎麼可能會安插熟客。為了平息風波，老闆的妹妹也誠意道歉，並且承諾會給情侶檔套中的獎品洋酒。

法制局表示，攤商經營娛樂性營業活動，對於遊戲規則及獎品內容應清楚揭露，並就符合獲獎資格的消費者，確實履約提供獎品。本件消費爭議主要在於究竟是哪位消費者符合獲獎資格，因屬於事實問題，需要有相關證據才能據以判斷。

如果業者與消費者無法協商解決爭議，消費者得向當地縣市政府提起消費申訴，另外，業者所提供的獎品，仍應符合其他相關法律規定，如是提供菸酒等商品作為獎品，僅能提供符合一定年齡的消費者，請業者特別留意。