銀樓搶案靠臉書偵破！　籤詩14字預言逮飛毛腿歹徒

▲歹徒衝進銀樓，掄起鐵鎚敲破展示櫃，搶了金飾就跑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

7年多前，台中大里連續發生兩起銀樓搶案，歹徒持鐵鎚擊破櫥窗，搶了金飾就跑，最後健步如飛，消失在眾多目擊者的視線中，因為無車牌可查，案情陷入膠著。為了抓到飛毛腿搶匪，偵查隊長特別到廟裡拜拜求籤，籤詩寫道：「貴人選在千里外、音信月中漸漸知。」不久之後，警方透過總部位於美國的臉書平台，掌握關鍵證據，一週內抓到歹徒，有如神助。

2015年10月12日晚間9點多，台中大里一家銀樓突然遭搶匪持鐵鎚擊破玻璃大門，闖入後敲碎展示櫃，一把抓了17條金項鍊後拔腿就跑，一路衝向鐵路街，轉進內新街，之後跑到德芳路時，掉了7條項鍊，但他沒有因此停留，繼續逃逸，最後消失在目擊者與追捕民眾的視線中。

▲搶案發生後，銀樓老闆娘嚇得驚慌失措，立刻報警。

雙腿突圍 蹤跡難掌握

時任台中市警局霧峰分局偵查隊長張添勝說，大街上公然搶劫銀樓，多半門外就有汽機車接應，警方可根據車牌，以車追人，但這名搶匪靠著一雙飛毛腿突圍，最後還躲過監視器，憑空消失，真的沒遇過。警方雖然很努力把他跑過路段所有的蛛絲馬跡都查過一遍，但完全沒有頭緒，也查不出他的蹤跡與逃逸方向，就像人間蒸發一般。

▲偵查隊長張添勝（圖）說，案發之初，飛毛腿搶匪突然消失，案情陷入膠著。

當時，台中市警局刑警大隊大隊長（現任台中市警局副局長）鄧學鑫、與張添勝最擔心的是，搶匪如果是逃逸外勞，此案恐怕永無偵破之日。也不知道警方算是運氣太衰還是幸運，2天後，同樣晚間9點多，大里成功二路某家銀樓再度發生搶案，這次搶匪直接進入店內，敲破展示櫃，搶了價值約百萬元的金項鍊、首飾後，拔腿就跑，迅速消失。

警方斷定，二起搶案是同一名搶匪所為，輿論群起批評台中治安敗壞，讓警方承受極大壓力。但張添勝說，如果沒有第二起搶案，第一起永遠破不了。

原來警方事後跟著搶匪的逃跑路線，來到成功二路附近某個巷子，結果發現一座剛興建好、還未正式營運的停車場，現場有裝設監視器，警方拷貝硬碟後，帶回警局慢慢過濾。

籤詩吉兆 臉書迸線索

辦案人員發現，就在搶匪可能經過的時間（搶案發生後10分鐘），監視器畫面的左上角有個亮點一閃而過，很像機車經過鏡頭時，車頭燈晃動的光影。警方大膽假設，若這輛機車是搶匪預藏的，那麼他一走出巷弄，就是一個T字形的大馬路，警方於是擴大調閱監視器，鎖定該時段經過的機車，不過，監視器畫質不好，都只看到一團光影，別說車號，就連車型也很難確定。

▲偵查隊長張添勝到八媽廟（圖）拜拜、求籤，希望早日破案。

案情陷入膠著，張添勝帶著沮喪的心情，到大里「八媽廟」拜拜、求籤，祈求媽祖保佑能早日破案，結果籤詩寫著：「一年作事急如飛、君爾寬心莫遲疑、貴人選在千里外、音信月中漸漸知。」解籤的廟公說，這是好籤，案子一定很快就破，還表示不超過1個月，就能將搶匪繩之以法。雖然如此，警方靠著監視器畫面閃來閃去的光點，擴大範圍調閱，還是摸不著邊。

▲籤詩預言搶案很快就能偵破，其中「貴人選在千里外」頗有玄機。

令人訝異的是，隔天案情就有突破！小隊長何永超告訴張添勝，臉書「大里人聊天室」裡，有名在地網友發文表示，第2起搶案發生當下，他剛好開車經過附近，見路角轉彎處停了輛機車，因為會影響出入，而且之前從沒人將車停放在此處，所以「感覺有大事發生」，巧合的是，該處就是搶匪預藏機車之處。

▲警方透過臉書「大里人聊天室」網友的留言，才鎖定嫌犯的機車型號。

張添勝於是請何永超私訊該名網友，請他提供行車紀錄器影像，但該機車被一輛貨車擋住，只露出一部分，不但看不到車牌號碼，也只大概知道可能是哪二種車款。不過，至少有了頭緒，警方調閱整個大里的路口監視器，在該時段騎這二款機車出沒街頭的騎士，都被列為調查對象。

遍查疑犯 揭謊言偵破

這是個大工程，警方抱著長期抗戰的心態，準備耗下去！隔天，張添勝開完專案會議，特別跑來問何永超調閱監視畫面的進度，他看著何的電腦螢幕上一張定格照片，隨口問道：「這輛機車是誰的？」

何永超調出了該機車騎士的資料，是他認識的羅姓男子。他告訴張添勝：「這個人是老面孔，不可能是他！」原來羅的職業是牛郎，之前因吸食K他命，多次被何的小隊逮捕，且身型差太多，加上吸毒的人怎麼可能是飛毛腿？因此認定此人不會是嫌犯，

但張添勝抱著寧可弄錯、不能放過的心態，交代何永超：「帶他回來問問！」案發後第5天晚上，羅姓男子被客氣地「請」來偵查隊泡茶，張看到他的手上有傷，心中暗喜，覺得說不定瞎貓真的碰到死耗子。張不動聲色地問羅：「手上的傷怎麼來的？」羅臉色一變，立刻故作鎮定地說：「切大理石不小心割到！」這分明是說謊，因為切大理石的「水刀」若切到手，沒斷掌也會少根指頭。

▲羅姓男子被傳喚到案，因手上有傷，很快就被突破心防，坦承犯案。

張添勝聽完拉下臉，對何永超說：「帶去取證，驗DNA！」不到10分鐘，何興奮地跑來報告：「是他，招認了！」警方立刻前往羅家搜索，果然搜到還沒典當的金項鍊、翡翠及人工鑽石。

羅男供稱，銷贓所得，除了拿去還債、買K他命吸食外，還給了女友零用錢，所剩無幾，雖然贓款追回不多，但能順利破案已經非常難得。

日夜蒐證 強盜罪重懲

這二起搶案辦得艱辛、破得巧妙，張添勝回想籤詩內容「貴人選在千里外、音信月中漸漸知」，特別有感，雖然發現預藏機車的網友是大里在地人，並不在千里之外，但臉書公司的總部在美國，透過這個千里之外的網路平台得到關鍵線索，並在1週內順利破案，跟籤詩的說法不謀而合。

▲銀樓接連發生搶案，警方趕抵現場，圍起封鎖線蒐證。

不過，張添勝也強調，偵破這個案子也不全然靠運氣，為了破案，他跟同仁幾乎日以繼夜、全力蒐證，不放棄任何線索，如果不是這樣，後來的巧妙破案機緣也不會出現。

值得一提的是，該搶案偵破後還有插曲，原來，羅曾到大里另一家銀樓典當金飾，老闆娘偷偷記下他的資料、告訴管區員警，但該員警認為事不關己，竟隱匿沒往上報，讓案子差點石沉大海，為此，分局長還嚴懲該員警。

另外，此案偵結時，承辦檢察官以「加重搶奪罪」將羅起訴，但公訴檢察官認為應該以「加重強盜罪」論處，法官也認同，所以變更法條，讓原本7年以下的刑度，變成7年以上的重罪，羅最後被判刑9年，為其行為付出代價。

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