　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀樓搶案靠臉書偵破！　籤詩14字預言逮飛毛腿歹徒

歹徒衝進銀樓，掄起鐵鎚敲破展示櫃，搶了金飾就跑。（東森新聞提供）

▲歹徒衝進銀樓，掄起鐵鎚敲破展示櫃，搶了金飾就跑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

7年多前，台中大里連續發生兩起銀樓搶案，歹徒持鐵鎚擊破櫥窗，搶了金飾就跑，最後健步如飛，消失在眾多目擊者的視線中，因為無車牌可查，案情陷入膠著。為了抓到飛毛腿搶匪，偵查隊長特別到廟裡拜拜求籤，籤詩寫道：「貴人選在千里外、音信月中漸漸知。」不久之後，警方透過總部位於美國的臉書平台，掌握關鍵證據，一週內抓到歹徒，有如神助。

2015年10月12日晚間9點多，台中大里一家銀樓突然遭搶匪持鐵鎚擊破玻璃大門，闖入後敲碎展示櫃，一把抓了17條金項鍊後拔腿就跑，一路衝向鐵路街，轉進內新街，之後跑到德芳路時，掉了7條項鍊，但他沒有因此停留，繼續逃逸，最後消失在目擊者與追捕民眾的視線中。

搶案發生後，銀樓老闆娘嚇得驚慌失措，立刻報警。（東森新聞提供）

▲搶案發生後，銀樓老闆娘嚇得驚慌失措，立刻報警。

雙腿突圍　蹤跡難掌握

時任台中市警局霧峰分局偵查隊長張添勝說，大街上公然搶劫銀樓，多半門外就有汽機車接應，警方可根據車牌，以車追人，但這名搶匪靠著一雙飛毛腿突圍，最後還躲過監視器，憑空消失，真的沒遇過。警方雖然很努力把他跑過路段所有的蛛絲馬跡都查過一遍，但完全沒有頭緒，也查不出他的蹤跡與逃逸方向，就像人間蒸發一般。

偵查隊長張添勝（圖）說，案發之初，飛毛腿搶匪突然消失，案情陷入膠著。

▲偵查隊長張添勝（圖）說，案發之初，飛毛腿搶匪突然消失，案情陷入膠著。

當時，台中市警局刑警大隊大隊長（現任台中市警局副局長）鄧學鑫、與張添勝最擔心的是，搶匪如果是逃逸外勞，此案恐怕永無偵破之日。也不知道警方算是運氣太衰還是幸運，2天後，同樣晚間9點多，大里成功二路某家銀樓再度發生搶案，這次搶匪直接進入店內，敲破展示櫃，搶了價值約百萬元的金項鍊、首飾後，拔腿就跑，迅速消失。

警方斷定，二起搶案是同一名搶匪所為，輿論群起批評台中治安敗壞，讓警方承受極大壓力。但張添勝說，如果沒有第二起搶案，第一起永遠破不了。

原來警方事後跟著搶匪的逃跑路線，來到成功二路附近某個巷子，結果發現一座剛興建好、還未正式營運的停車場，現場有裝設監視器，警方拷貝硬碟後，帶回警局慢慢過濾。

籤詩吉兆　臉書迸線索

辦案人員發現，就在搶匪可能經過的時間（搶案發生後10分鐘），監視器畫面的左上角有個亮點一閃而過，很像機車經過鏡頭時，車頭燈晃動的光影。警方大膽假設，若這輛機車是搶匪預藏的，那麼他一走出巷弄，就是一個T字形的大馬路，警方於是擴大調閱監視器，鎖定該時段經過的機車，不過，監視器畫質不好，都只看到一團光影，別說車號，就連車型也很難確定。

偵查隊長張添勝到八媽廟（圖）拜拜、求籤，希望早日破案。

▲偵查隊長張添勝到八媽廟（圖）拜拜、求籤，希望早日破案

案情陷入膠著，張添勝帶著沮喪的心情，到大里「八媽廟」拜拜、求籤，祈求媽祖保佑能早日破案，結果籤詩寫著：「一年作事急如飛、君爾寬心莫遲疑、貴人選在千里外、音信月中漸漸知。」解籤的廟公說，這是好籤，案子一定很快就破，還表示不超過1個月，就能將搶匪繩之以法。雖然如此，警方靠著監視器畫面閃來閃去的光點，擴大範圍調閱，還是摸不著邊。

籤詩預言搶案很快就能偵破，其中「貴人選在千里外」頗有玄機。

▲籤詩預言搶案很快就能偵破，其中「貴人選在千里外」頗有玄機。

令人訝異的是，隔天案情就有突破！小隊長何永超告訴張添勝，臉書「大里人聊天室」裡，有名在地網友發文表示，第2起搶案發生當下，他剛好開車經過附近，見路角轉彎處停了輛機車，因為會影響出入，而且之前從沒人將車停放在此處，所以「感覺有大事發生」，巧合的是，該處就是搶匪預藏機車之處。

警方透過臉書「大里人聊天室」網友的留言，才鎖定嫌犯的機車型號。（東森新聞提供）

▲警方透過臉書「大里人聊天室」網友的留言，才鎖定嫌犯的機車型號。

張添勝於是請何永超私訊該名網友，請他提供行車紀錄器影像，但該機車被一輛貨車擋住，只露出一部分，不但看不到車牌號碼，也只大概知道可能是哪二種車款。不過，至少有了頭緒，警方調閱整個大里的路口監視器，在該時段騎這二款機車出沒街頭的騎士，都被列為調查對象。

遍查疑犯　揭謊言偵破

這是個大工程，警方抱著長期抗戰的心態，準備耗下去！隔天，張添勝開完專案會議，特別跑來問何永超調閱監視畫面的進度，他看著何的電腦螢幕上一張定格照片，隨口問道：「這輛機車是誰的？」

何永超調出了該機車騎士的資料，是他認識的羅姓男子。他告訴張添勝：「這個人是老面孔，不可能是他！」原來羅的職業是牛郎，之前因吸食K他命，多次被何的小隊逮捕，且身型差太多，加上吸毒的人怎麼可能是飛毛腿？因此認定此人不會是嫌犯，

但張添勝抱著寧可弄錯、不能放過的心態，交代何永超：「帶他回來問問！」案發後第5天晚上，羅姓男子被客氣地「請」來偵查隊泡茶，張看到他的手上有傷，心中暗喜，覺得說不定瞎貓真的碰到死耗子。張不動聲色地問羅：「手上的傷怎麼來的？」羅臉色一變，立刻故作鎮定地說：「切大理石不小心割到！」這分明是說謊，因為切大理石的「水刀」若切到手，沒斷掌也會少根指頭。

羅姓男子被傳喚到案，因手上有傷，很快就被突破心防，坦承犯案。（東森新聞提供）

▲羅姓男子被傳喚到案，因手上有傷，很快就被突破心防，坦承犯案。

張添勝聽完拉下臉，對何永超說：「帶去取證，驗DNA！」不到10分鐘，何興奮地跑來報告：「是他，招認了！」警方立刻前往羅家搜索，果然搜到還沒典當的金項鍊、翡翠及人工鑽石。

羅男供稱，銷贓所得，除了拿去還債、買K他命吸食外，還給了女友零用錢，所剩無幾，雖然贓款追回不多，但能順利破案已經非常難得。

日夜蒐證　強盜罪重懲

這二起搶案辦得艱辛、破得巧妙，張添勝回想籤詩內容「貴人選在千里外、音信月中漸漸知」，特別有感，雖然發現預藏機車的網友是大里在地人，並不在千里之外，但臉書公司的總部在美國，透過這個千里之外的網路平台得到關鍵線索，並在1週內順利破案，跟籤詩的說法不謀而合。

銀樓接連發生搶案，警方趕抵現場，圍起封鎖線蒐證。（東森新聞提供）

▲銀樓接連發生搶案，警方趕抵現場，圍起封鎖線蒐證。

不過，張添勝也強調，偵破這個案子也不全然靠運氣，為了破案，他跟同仁幾乎日以繼夜、全力蒐證，不放棄任何線索，如果不是這樣，後來的巧妙破案機緣也不會出現。

值得一提的是，該搶案偵破後還有插曲，原來，羅曾到大里另一家銀樓典當金飾，老闆娘偷偷記下他的資料、告訴管區員警，但該員警認為事不關己，竟隱匿沒往上報，讓案子差點石沉大海，為此，分局長還嚴懲該員警。

另外，此案偵結時，承辦檢察官以「加重搶奪罪」將羅起訴，但公訴檢察官認為應該以「加重強盜罪」論處，法官也認同，所以變更法條，讓原本7年以下的刑度，變成7年以上的重罪，羅最後被判刑9年，為其行為付出代價。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
【刑事特搜】毒友暴斃裝袋丟淡水河　棄屍犯自作聰明狼狽遭逮
【刑事特搜】31年前麥當勞爆炸案撼全台　狡猾歹徒二度脫逃終遭逮
【刑事特搜】愛滋男同志買春遭勒斃　雙性戀凶手恍惚頭七落網

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
李多慧首登場　鄉民讚2點勝台女「強一個檔次」
台南單身聯誼「男性大爆滿」！　緊急停止報名
薯條大辣驚見「整包紅土」　店家回應了
《黑澀會美眉》出櫃「掉粉1000人」　IG吐真心話
「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃
美議員提案　禁提供外援給與台灣斷交國家
春雨來了！　鄭明典曝光「凸起對流胞」圖：季節轉換特徵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山老鼠告贏林務局！領回被扣13年珍貴牛樟木　重34噸市價逾1300萬

銀樓搶案靠臉書偵破！　籤詩14字預言逮飛毛腿歹徒

正宮的逆襲！電子大亨「偷腥生女」失百億　50億大直土地被賤賣

「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

台男暈船追愛！　真實身分竟是「女雞頭」：同居月入20萬

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

兒子搭莒光號「靠近車門」摔出慘死　更一審無罪逆轉改判台鐵國賠

自來水公司人員涉洩標案資訊收賄　3人收押禁見

憑「高等會計師證書」獲任主管！公司驚覺他能力貧乏　一查傻眼

27歲賓士女駕駛「偏離車道」狠撞路邊小巴　車頭毀容畫面曝

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

相戀29年結据租不起房　女友癌末醫院幫辦婚禮

山老鼠告贏林務局！領回被扣13年珍貴牛樟木　重34噸市價逾1300萬

銀樓搶案靠臉書偵破！　籤詩14字預言逮飛毛腿歹徒

正宮的逆襲！電子大亨「偷腥生女」失百億　50億大直土地被賤賣

「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

台男暈船追愛！　真實身分竟是「女雞頭」：同居月入20萬

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

兒子搭莒光號「靠近車門」摔出慘死　更一審無罪逆轉改判台鐵國賠

自來水公司人員涉洩標案資訊收賄　3人收押禁見

憑「高等會計師證書」獲任主管！公司驚覺他能力貧乏　一查傻眼

27歲賓士女駕駛「偏離車道」狠撞路邊小巴　車頭毀容畫面曝

山老鼠告贏林務局！領回被扣13年珍貴牛樟木　重34噸市價逾1300萬

巨人強投韋伯簽延長合約　5年價值27億

新手應徵大客車駕駛！最高補助13.7萬元　北高招募細節一次看

萬分之一機率！房思瑜「享用生蠔吃到珍珠」　驚呼OMG：超級幸運

「石化怪物」無助趴路邊　1年後「幸福生日照」真面目超美

李多慧首登場　鄉民讚2點勝台女「強一個檔次」

「火球男」潘文輝迅速升費城人1A　有望近期旅美初登板

「LEXUS入門跨界休旅」美開賣！新年式漲價了　折合新台幣111萬

AI題材大暴走　再掀軟體應用熱潮

手刀開訂！速食店連5天「免費送堡」　加碼抽北海道雙人來回機票

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

社會熱門新聞

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

女網友拐台男「同住月薪20萬」　真實身分是雞頭

正宮的逆襲！　電子大亨「偷腥生女」失百億

他搭莒光號摔出慘死　台鐵要國賠了

他擁高等會計師證書　公司一查傻眼

「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

獨／「藍道」左育兒右殺人！文青男娶知名大學妻

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

充電線勒斃兒「我殺人了」　父一審判4年

玖壹壹春風結拜二哥離世　友籲捻香送他一程

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　關鍵5分鐘扣下扳機

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

日幣3種面額「新鈔曝光」　將於2024年啟用

侯佩岑「痛失摯親」鏡頭前罕落淚

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！行家看一點傻眼

7寶媽產檢！一家「坐滿候診椅」陣仗太驚人

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面