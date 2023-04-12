母子公車讓座！老人嫌慢罵「反應癡呆」　男孩心理受創回家不說話

▲母子坐公車讓座給老人，卻被罵動作慢是癡呆。（圖／翻攝星島頭條）

圖文／CTWANT

有時讓座是一種好意，不是必要的。近日一位大陸媽媽帶兒子坐公車，一名老人上車，母子讓座給他，卻被他嫌孩子讓座反應太慢是癡呆，讓孩子造成心理陰影，回家都不說話。

據《星島頭條》報導，重慶一位韓姓女子9日帶兒子坐公車，因為人潮不多，她們分別坐了2個位置，此時一名7、80歲的老人上車，她抱起兒子讓座，但老人開罵，尊老愛幼，尊老在前面，孩子讓座反應那麼慢是癡呆了。

韓女也因此跟老人起口角，要老人不要倚老賣老。韓女說，她沒有佔博愛座，也主動讓座了，老人還要罵，讓兒子回家造成心理陰影，回家都不和大人講話。貼文曝光後，網友紛紛留言「沒用的，這麼老法律都拿他沒辦法」、「不知道從什麼時候開始，我不再讓座了，超爽」、「壞人變老了」、「讓座是美德，不讓是本分，不要倚老賣老，道德綁架」。

也有網友說「該當場就罵，並且告訴孩子老人裡也有壞人」、「不是所有老人都值得被尊重」、「尊老愛幼是對的，但你不能要求別人只尊你的老，你卻不去愛幼啊。你這麼罵小孩子，會給他造成多大心理陰影？像你這樣的老人，不尊也罷。」影片請點我。

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