民進黨嘉義縣立委初選協調　蔡易餘對手黃榮利「顧全大局」退選

▲黃榮利退出立委初選後，蔡易餘將爭取立委連任。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對嘉義縣第一選區初選提名協調結果，民主進步黨2024大選提名策略小組召集人潘孟安11日表示，感謝嘉義縣議員黃榮利為團結嘉義、顧全大局，接受協調，退出嘉義縣第一選區立委初選，後續將提請中執會同意黃榮利退選，退選後該區形成同額競選，並提請中執會停辦民意調查作業。該選區現任立委蔡易餘將尋求連任。

潘孟安表示，黃榮利有30多年的黨員資歷，是黨內非常重要的民主前輩，從基層里長、市民代表，再到太保市長，深耕基層，對地方事務也十分熟稔，去年轉戰嘉義縣議員順利當選，廣受民意肯定，特別感謝黃榮利為了團結嘉義，顧全大局，接受協調，「我們相信有黃榮利議員的無私付出，在總統、立委大選，嘉義縣一定可以開出好成績」。

黃榮利則表示，2024年是非常關鍵的一場選舉，民進黨沒有任何分裂的本錢，所以他經過長考，不希望因為初選造成紛擾，決定退出黨內初選，「期待因為自己的成全，能夠團結最大的力量」，未來也會全力以赴，中央地方聯手拚，一起守護嘉義。

蔡易餘表示，非常感謝中央黨部以及協調小組這段時間對於團結嘉義所做的努力，也要感謝民進黨主席賴清德這段時間的關心，在這段期間，黃榮利提出諸多對於嘉義縣甚至太保市建設的期許與建議，都是對於自己爭取連任立委最好的養分，一定會廣納建議，未來好好打拚，替民進黨守住海區立委重要一席。

蔡易餘強調，2024的總統、立委選舉，攸關嘉義縣的發展、關係台灣的未來，「為嘉義爭建設、為台灣顧未來」，一起全力團結「Team Taiwan」，守住關鍵一席，一起讓嘉義有大建設、大進步。