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星巴克橄欖油咖啡被當「最強瀉藥」　專家評論也兩極

▲星巴克買一送一。（圖／記者林明瑋攝）

▲星巴克推出橄欖油咖啡，引起兩極評論。（資料圖／記者林明瑋攝）

記者崔子柔／綜合報導

連鎖咖啡星巴克（Starbucks）2月在義大利首度推出「橄欖油咖啡」，獲得不少人喜愛，但也有部分客人喝完有腹瀉的狀況，這款商品近期陸續在美國、英國、中東、日本等國上架，不過卻有人擔心它對腸胃造成負面影響，拒絕嘗試。

義大利西西里島的居民每天會食用一小匙橄欖油，當做養身，這讓星巴克產生靈感，推出新產品Oleato「橄欖油系列咖啡」，不過顧客對它的評價相當兩極，更有不少人直呼根本是「瀉藥」。

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根據《Fortune Well》報導，專家們對於這款咖啡則有不同看法，多年來研究長者健康的崗德里（Steven Gundry）博士表示，橄欖油含有高含量的多酚，可以抗氧化、發炎，「每天都應該攝取多酚，在日常飲食中加入特級初榨橄欖油是個很好的方法，加在咖啡裡也是」。

不過普里蒂金長壽中心（Pritikin Longevity Center）營養學家柏恩斯坦（Kara Burnstine）認為，雖然橄欖油已經是健康的油品，但少量的橄欖油就含有大量卡路里，還是應該盡量避免攝取，她不建議加進咖啡飲用。

柏恩斯坦提到，橄欖油較適合搭配沙拉食用，或是加在脫脂牛奶、豆漿或不含糖的杏仁奶中，並強調咖啡和橄欖油各自都對健康有益，但加在一起不會讓好處加倍，如果希望在晨間提神，她建議選擇全穀物、纖維及其他抗氧化食品。

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