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比大冰奶有效？星巴克新品「橄欖油咖啡」喝了狂拉　網酸：棒極了

▲▼ 星巴克新品「橄欖油咖啡」（Oleato）。（示意圖／翻攝自IG）

▲星巴克新品「橄欖油咖啡」，首度在義大利推出後，傳出不少客人嚐鮮後跑廁所。（示意圖／翻攝自IG）

文／林依榕／今周刊

知名連鎖咖啡品牌星巴克，曾發豪語將推出會「顛覆業界」的新品，不料2月新品「橄欖油咖啡」首度在義大利推出後，卻傳出不少客人嚐鮮後跑廁所，形容這杯咖啡根本是瀉藥，而這款商品之後也計畫春天在美國、英國、中東及日本陸續推出，但部分人認為自己的腸胃並不好，不太敢嘗試。

義大利西西里島居民，習慣每天食用一小匙橄欖油養生，讓星巴克萌生了製作咖啡新品的靈感。

將咖啡加入些許橄欖油，製作出取名為Oleato「橄欖油系列咖啡」，這項新產品讓星巴克十分滿意，當時更對外發下豪語，這款商品將會顛覆咖啡行業，而且2月在義大利推出後，計畫春天陸續在美國、英國、中東及日本推出。

不過這項新品似乎沒有照著星巴克預期的「劇本」走，據美國媒體《Today》報導，有自稱是星巴克內部員工的網友，發表了對於此款產品的文章，並分享自己和同事們嘗試過後的心得。

他表示，團隊已經有一半的夥伴都喝過了「橄欖油咖啡」，當中有幾個人最後都進去蹲廁所出不來，「如果你懂我的意思，老實說我很害怕嘗試，因為我有腸胃問題。」而該名員工也好奇，究竟有多少人喝過了也和他們一樣跑廁所，更透露，其實星巴克的店經理並不希望員工分享這些消息。

嘗試過的顧客評價兩極，有的人認為「橄欖油咖啡」口味特別，很喜歡它獨特的味道，但也有人表示自己喝了會反胃不舒服，更有人形容是「合法瀉藥」。

一名網友便分析，「橄欖油咖啡」成分中的咖啡，對腸道有刺激作用，而橄欖油則是一種軟化、放鬆劑，反諷星巴克所推出的新品「點子真是棒極了」，對於上述評論，星巴克則沒有任何回應。

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