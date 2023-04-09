學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

▲考生學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本。（圖／翻攝大考中心網站）※點圖放大

記者楊惠琪／台北報導

今年學測國語文寫作能力測驗的作文題目為「花草樹木的氣味記憶」，大考中心日前公布佳作作品，有考生以「偷情的玉蘭花」為題材，寫出父親外遇的生命經歷，引發網友熱議。不少網友直呼內容勁爆，盛讚該名考生「很猛」、「心臟真大顆」敢在大考寫此題材，也有網友說「原來改的老師愛這種口味的」。

有網友在Dcard上以「有人認識這位外遇被小孩寫在學測作文的爸爸嗎」為題發表文章，並指出該篇作文還好死不死被大考中心選出佳作，公開在網路上供人觀賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名考生以「玉蘭花」的氣味記憶，描述自己在國小第一個暑假時，發現父親外遇的生命經歷，大量使用象徵手法，帶出回憶中的點滴，情節緊湊、字跡娟秀，讓不少網友直呼「好有畫面」。

此篇作文被大考中心選為佳作範文，公開在網路上開放點閱，並在評分說明中指出，作者以玉蘭花為引，帶出一段苦澀的成長經驗，揉合年幼時似懂非懂的迷濛，以及長大之後對成人世界的感受與了悟。敘寫時則交替於年幼及現在的自我目光，時而隱晦，時而顯露，將玉蘭花的香味與生命的複雜況味結合起來。文筆老練，描寫生動，寓意、層次豐富。

此篇文章也在網路引發熱議，有網友說「好好看，敢在考試這樣寫也很有勇氣欸、「內容驚爆，只能說原來改的老師愛這種口味的」、「敢在大考寫這題材好猛⋯⋯想認識作者了」、「一字不提外遇，句句都是證據」、「原來這件事可以這樣的形容出來... 我需要靜靜...」、「大考願意選這種非八股、非歌頌傳統感情價值的文章蠻好的」。但也有網友質疑真實性，「我猜是掰的，從小到大作文都是現場編故事」。