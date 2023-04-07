蔡英文會晤麥卡錫　紐時：北京顧及台灣大選反應克制

▲美國眾議院議長麥卡錫在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

中央社記者尹俊傑紐約6日專電

紐約時報報導，總統蔡英文5日在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫後，北京未如去年8月時任議長裴洛西訪台激烈反應，主要著眼台灣總統大選、改善中國與西方關係、提振自身經濟。

中方在蔡總統於雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤麥卡錫（Kevin McCarthy）後聲明譴責、對台美發出警告，但未如8個月前裴洛西（Nancy Pelosi）抵台後，立即宣布在台灣周邊發動持續數天的大規模軍事演習。

中華民國國防部6日公布，1架次中共軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），另偵獲3艘次中共軍艦持續在台海周邊活動。

上週在紐約聆聽蔡總統閉門演說的華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）表示，中國沒有像去年裴洛西訪台前那樣耀武揚威，這次準備方式不同，「他們會掐住台灣的喉嚨，但要怎麼擠壓，必須繼續觀察」。

報導寫道，3月展開中國國家主席第3任期的習近平想遏阻台灣與外國高層往來，但也試圖改善與西方國家政府的關係、重振中國經濟成長、協助北京偏好的台灣政黨明年1月贏得總統大選。台海如陷入長期軍事危機，可能損及前述3項目標，特別是最後一項。

美國馬里蘭大學政治學教授卡斯特納（Scott Kastner）說，中國想向台灣、美國及台灣選民示意，北京無法容忍提升台灣國際地位的努力。但整體而言，中方在台灣大選前存有行動比平時更克制的動機。

中國近年與歐洲、澳洲和其他西方國家政府的關係不睦，源於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源爭議、中國對外施加政治影響力、習近平與侵略烏克蘭的俄羅斯關係密切。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週訪問中國，他是華府對北京態度強硬時習近平希望拉攏的歐洲領袖之一。

報導分析，中共解放軍如對台武嚇，可能不利支持兩岸深化交流的國民黨贏得台灣總統大選。台海如爆發危機，可能幫蔡總統所屬民主進步黨凝聚民意支持，讓國民黨難以主張台灣與北京加強合作。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，北京希望明顯表達不滿，以免領導人在國內被控縱容台灣與中國漸行漸遠，但北京也會想為未來情勢所需保留拉高緊張局勢的空間。

報導提及，1995年時任總統李登輝訪美，在母校康乃爾大學發表演說頌揚台灣民主轉型，中國加以譴責並多次發動軍事演習回應，引發1996年台海飛彈危機，李登輝當年輕鬆贏得總統大選。

2020年，蔡總統在北京強硬處置香港民主運動令台灣選民厭惡後連任成功。

澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛說：「以往台灣總統大選期間，北京如發表充滿火藥味的強硬言論，常引來台灣選民反彈，他們可能從經驗中學到教訓。」

報導分析，中美關係低迷也可能影響習近平的盤算。

去年11月，習近平在印尼出席20國集團（G20）峰會期間與美國總統拜登（Joe Biden）會面，嘗試管控雙方因科技禁令、軍事對立、人權、中國支持俄羅斯而緊張的關係。

不過，拜登政府今年2月公布中國偵察氣球飄過美國領空後加以擊落，習近平3月赴莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）重申支持，阻礙美中關係回穩。雙方如因台灣再陷危機，可能把原本就緊繃的關係推向危險極限。