鄰居在「公寓樓梯間」大火燒金紙！　囂張嗆：又不是在你家客廳燒

圖、文／CTWANT

一名住在公寓的男子，對於對面鄰居的行為相當無奈，鄰居經常在家門燒金紙，雖然是自己家門前，但就是公寓樓梯間也是鄰居的家門，他向對方勸告時，竟然還被反嗆「我在我家門口燒，又不是在你家客廳燒」，他也把這樣的行為拍成影片，並放上網路引發網友討論。

▲公寓鄰居慣性在自家門口樓梯間焚燒金紙，讓網友火大認為相當危險。（圖／翻攝自爆料公社）

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男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳一段影片，從影片中可見拍攝者家門前，對門鄰居竟然在樓梯間燒金紙，熊熊烈火讓人看了膽戰心驚，他也寫下「超自私的老人家，在樓梯間燒金紙，又危險又臭死人」，但勸告對方時，卻被反嗆「我在我家門口燒，又不是在你家客廳燒」，讓他聽到相當傻眼。

不少網友也紛紛留言表示，「拿電風扇出來對著他們吹啊，我在我家吹又沒去你家吹」、「樓梯間看起來很狹小，太危險了」、「應該拿去樓下燒吧」、「拿到一樓很難嗎？！」。事實上，民俗專家大多也認為，住在公寓或大樓的民眾，可以在祭拜後告知到一樓燒金紙，而非直接在高樓層或自家門口焚燒。

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