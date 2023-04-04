台大「騙砲假釋犯」起底！知名企業當主管偷個資把妹　1理由逼墮胎

▲周男高中時是羽球選手，畢業後以體保生身分進入台大（圖）就讀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台大畢業的周姓男子8年前與友人約定交換性伴侶，設局讓女友遭性侵，導致女友羞憤自殺，被判刑7年半。他假釋出獄後，隱瞞前科資料，進入上市公司擔任人資主管，卻利用職權調閱女同事個資，甚至勾搭合作單位的人妻，劈腿多女，至少讓3人懷孕，還逼人墮胎。

今年36歲的周姓男子長相斯文，高中時是羽球選手，之後以體保生身分進入台大國企系就讀，畢業後靠著台大的文憑，求職過程十分順利，之前曾任遠東百貨的業務主管，去年進入遠東集團旗下、員工上千人的上市紡織廠「宏遠興業」擔任人資主管，是大家眼中的人生勝利組。

不過，本刊最近卻接獲多名女子投訴，指周男不僅是個到處劈腿、逼人墮胎的渣男，還是一個假釋犯。一名在宏遠北部分公司上班的Ａ小姐告訴本刊，周利用職權，調閱她的個資，還加她的LINE，因周用的名稱並非本名，Ａ小姐起初不知道他是誰，聊了之後才知道他是台南總公司的人資主管，雖然詢問周為什麼有她的LINE？但周始終不說原因。

Ａ小姐說，周男之後頻繁跟她聯繫，2人除了聊工作，也會聊私事，就這樣越聊越深入，對話也漸漸變得曖昧。有一次Ａ小姐到台南旅遊、入住民宿，周竟以「想參觀民宿」為由進入房間，且不肯離開，還趁機向Ａ小姐告白，表示要以結婚為前提交往，正值適婚年齡的Ａ小姐被周的甜言蜜語打動，同意交往。

不過，2人交往沒多久，Ａ小姐就發現周男行蹤詭異，也在同時發現自己懷了周的孩子，Ａ小姐第一時間告訴周，並和他商量未來2人的居住地點、孩子養育費用等問題，但周僅回覆：「我們慢慢討論，太多東西了。」除了態度開始冷淡之外，周還常搞消失，Ａ小姐無法接受，直接殺到台南，約了周深談，但周卻以加班為由，要她等一下，結果Ａ小姐等了一晚，連通電話都沒等到。

後來Ａ小姐才知道，周男說要加班，其實是跟其他女同事去打羽球，還有同事知道她和周交往，好心提醒她，周不是什麼好人，並且透露周有前科，曾經因為害死女友坐過牢。更扯的是，除了單身的Ａ小姐之外，周也曾追求公司的已婚女同事，甚至利用業務往來的機會，以甜言蜜語欺騙在合作單位任職的Ｂ小姐，2人不僅發生關係，Ｂ小姐意外懷孕後，周還逼她墮胎。

上個月，Ａ小姐從同事口中聽說周男送出假單，準備要請婚假，於是找上周攤牌談判，躲了半個月的周不但沒出言安撫，一開口竟要求Ａ小姐墮胎，甚至告訴Ａ小姐，如果擔心同事的眼光，她可以離職。周還表示，他要娶的對象也懷孕了，而且週數比Ａ小姐多4週，他因此選擇娶對方，雙方家長也見過面了。

對於周男的冷血，Ａ小姐氣憤痛罵他扼殺生命，周則回覆：「我不是一個稱職的好爸爸，我相信妳也會有值得妳付出一切的男人，也許真的命運弄人，加上我自己分身乏術，連累了妳受傷，請原諒我！」企圖以低姿態，度過風暴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【台大光環狂騙砲2】渣男甜言蜜語勾人妻 她離婚後慘遭劈腿還懷了他的種

【台大光環狂騙砲3】不甘願付1萬4墮胎費 渣男半年後索討理由超瞎

【台大光環狂騙砲】設局女友讓人性侵害尋短 假釋犯頂台大光環騙砲逼墮胎