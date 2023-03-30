員工生孩「月領1.5萬」！鴻海0到6歲公司養滿三年　3寶媽想繼續生

▲鴻海員工生1個寶寶「就月領1.5萬」，0到6歲公司養已有1574位鴻海寶寶受惠。（圖／翻攝自鴻海臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海集團為了照顧員工家庭，於2020年開始推動「0到6歲公司養」，員工若有養育一位0至6歲孩子，每個月可領到1.5萬元育兒津貼，如今這項福利政策推動滿3周年，總共有1574位寶寶受惠，每年都吸引不少女性人才加入，也女性產後留職率提升至89.5％。

鴻海30日上午舉辦「0到6歲公司養」育兒福利津貼滿3周年成果記者會，包含鴻海集團總財務長黃秋蓮、鴻海人資長夏國安等高層親自出席，現場也邀請數十位鴻海寶寶及員工家長到場分享心得，大家在會場開心互動、合照，場面十分溫馨。

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鴻海也在記者會上首次公開，推動育兒津貼後的統計數據，員工每養育1名寶寶，每月領到1.5萬元津貼，若爸媽都是鴻海員工，則加碼至每月2.4萬元，過去3年間共有1574位寶寶受惠，其中符合資格的三寶爸媽則有28對、雙寶爸媽有364對，甚至有2名員工一度同時有4位寶寶符合資格。

▲鴻海集團「0到6歲公司養」福利上路至今，已滿3周年。（圖／翻攝自鴻海臉書）

鴻海自2015年公司大幅提高育兒補助，包含現金7萬元生育基金津貼、3萬元「準媽媽福袋」、車資補助等眾多福利，以及2020年開始推動「0到6歲公司養」福利後，女性員工比率從2014年16.9％成長至去年23.2％，產後留職率更從69％提高至89.5％，成功吸引大量女性人才加入及留住人才。

有不少參加記者會的家長分享，自從公司開始推動育兒福利，比較有底氣多生幾胎。還有家長說，「每月發放1.5萬元育兒津貼，並領到7足歲前為止，這對許許多多的家庭來說，是一個非常很棒的禮物！」

另外有一位鴻海員工分享，孩子從懷孕生產、找托嬰中心及幼稚園等費用，真的非常花錢，對夫妻來說負擔真的很大，還好有公司的津貼，減輕不少經濟壓力。也有一位已經養育3位孩子的家長表示，有考慮再生一胎。

鴻海集團總財務長黃秋蓮表示，少子化是國安危機，也是產業的危機，現在大家生的越來越少，未來人才也就會越來越少，就會降低台灣在國際上的競爭優勢，因此鴻海積極打造員工孕育子女的最佳職場環境，希望讓員工好好照顧下一代，同時為提升國家未來競爭力盡一份心力。