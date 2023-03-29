不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

▲烏日一名男子中風倒在消防隊前，急診室醫師和救護人員馬上衝出，救回一命。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

烏日林新醫院為了更正確了解送院的傷者情況，才能順利從救護人員接手救治，29日首次和台中消防局烏日消防分隊舉辦交流，雙方討論半小時後，突然路人氣喘吁吁跑來報案，有人在對面電線桿下觸電昏倒，急診室醫生和救護人員一聽，馬上衝到對街搶救，初步研判是急性中風，經緊急送醫救回一命，消防隊強調這不是劇本，全是碰巧，而這也給了救護人員和醫生一堂最寶貴第一線的合救教學。

消防隊救護人員一旦接獲民眾OHCA（無生命跡象）案件，能從鬼門關救回的因素包括當時在場的民眾和119救護人員的及時處置，以及到院後接手的急診室醫護人員，醫院為了能有效搶救民眾生命，事前和救護人員的溝通，包含到院前、到院後等，非常重要。

烏日林新醫院急診室上午首次到烏日消防分隊進行交流及醫療指導，這次是以因為腹瀉送醫，但到院竟診斷出是心肌梗塞作為討論案例，由急診室醫師蔡緻儀及蘇柏熙護理師負責講解，正當大家討論熱絡半小時後，有路人衝忙跑進分隊報案，對面超商有年約54歲的男子倒在電線桿下，疑似觸電。

烏日分隊同仁立即分工合作，有人拿驗電棒、急救裝備、交管棒等衝往現場，蔡緻儀醫師及蘇柏熙護理師也跟著趕往對街，經驗電棒檢測並非觸電，經醫師及消防團隊評估後，研判可能是急性中風，現場立即處置後，送往林新醫院急診室，所幸搶救得宜，已無生命危險。

烏日分隊長廖維封表示，中風分為血栓性中風和出血性中風，前者3小時內未送醫，恐有生命危險，後者更快，超過30分鐘就有危險，這次消防隊和林新醫院為了增加到院前救護品質，提升存活率，因此舉辦案例交流，結果碰巧遇上緊急救護，現場除了EMTP、EMT2人員，還有急診室專科醫師、專科護理師，堪稱是豪華級的街頭急救組合，只能說該男子很幸運。