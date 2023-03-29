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一張球證討180萬！　高爾夫會員讓「台積電二奈米新廠」卡關

興農高爾夫球會員權益促進會到興農球場舉牌抗議。

▲興農高爾夫球會員權益促進會到興農球場舉牌抗議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

攸關護國神山台積電競爭力的中科二奈米新廠，傳出建廠用地因興農高爾夫球場球證問題，讓徵收進度卡關，究竟是什麼原因，讓近千名高球場會員不願接手補償金額，甚至要抗爭到底呢？

「我們全體會員一致希望保留台中地區一塊鄰近市區的高爾夫球場，供全體市民正當休閒運動使用；促進會已有一個近千人群組，訴求如果球場被徵收、無法打球的時候，必須先發放補償金，以免造成不必要的抗爭。」上週，興農高爾夫球場會員權益促進會長陳永豐對本刊說。

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去年初台積電中科二奈米廠計畫被列入國家重大政策，為了徵收興農球場，國科會編列280億元的預算，其中高爾夫球場土地以市價徵收的預算為200億元、地上物（含球證、樹木及建築物等）則為80億元。

雖然政府編了大把預算，要協助台積電取得用地，但在徵收球場前，興農楊家必須先解決會員的球證問題。去年五月，中科管理局召開公聽會協調，包括中科官員、興農球場代表及許多會員都出席，會員甚至在場外舉牌抗議，希望有關單位重視他們的權益。但該會最後並未對補償金達成共識。

因此，去年6月，「興農高爾夫球場會員權益促進會」正式成立，和興農楊家談判球證收購問題，促進會會長陳永豐對本刊說：「我們全體會員一致希望保留台中地區一塊鄰近市區的高爾夫球場，供全體市民正當休閒運動使用；促進會已有一個近千人群組，訴求如果球場被徵收、無法打球的時候，必須先發放補償金，以免造成不必要的抗爭。」

那會員要求一張球證的補償金是多少呢？答案是180萬元。陳永豐分析：「這個數字是用鄰近十個球場的高爾夫球證均價打8折計算，實際上，180萬元連一張球證都買不到，同樣在台中市、擁有27洞的台中國際高爾夫球場，球證價格是400萬元，如果我們拿不到補償金，將會抗爭到底。」

陳永豐提出對比的台中國際高爾夫球場位於大坑風景區，面積廣達120公頃，由味丹集團經營，球證價格相對比興農球場高。

「台積電要來設廠，我們一點好處也沒有，反而是受害了。」陳永豐無奈地說：「10年前我花100萬元買興農的球證，台積電說要徵收設廠後，大家怕以後就沒辦法打球，球證跌到剩5、60萬元，興農促進會提出180萬元的補償要求後，球證的價格才回到8、90萬元，我認為興農球證的合理價應該有250萬元。」

如果以興農促進會提出每張補償180萬元、總計1700張球證計算，補償金額約30億元，但對興農促進會的訴求，興農楊家一直未正面回應，讓會員很不滿，不惜抗爭到底，未來是否影響台積電在台中的兆元投資，各界都在看。

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