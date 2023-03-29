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搶先領6000元把握最後這3天！　領取攻略一次看

記者黃翊婷／綜合報導

全民普發6000元自3月22日起開放上網登記，只要在3月底前完成登記，就能在4月6日入帳，想要搶先拿到6000元的民眾可要把握最後3天的機會。另外，如果不想採用線上登記的民眾，也可以選擇使用ATM或前往郵局領取。

▲▼全民共享 普發現金 開始登記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲普發現金6000元開跑，3月底前完成網路登記，4月6日就能入帳。（圖／記者屠惠剛攝）

全民普發6000元一共有5種領取管道，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放、特定對象直接入帳。其中，登記入帳截至28日中午已超過600萬人完成登記，財政部表示，若是在3月底前完成登記，最快4月6日就能拿到6000元，因此想要搶先領到這筆錢的民眾，可要把握最後3天的機會。

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▲登記領6,000人數破萬。（圖／翻攝自官網）

▲民眾可在完成登記1到2天之後，上網查詢最終核驗結果。（圖／翻攝自官網）

此外，已經完成登記入帳的民眾，也別忘了登入官網查詢登記結果，4步驟如下：

1、進入官網（https://6000.gov.tw）。
2、首頁點選「查詢登記結果」。
3、輸入本人／代領人身分證字號或居留證統一證號。
4、輸入發放對象健保卡號，不過，一次只能查一位，例如，幫小孩代領自己查一次、小孩查一次。

財政部提醒，3月25日以後登記的人，因為資料還在查驗中，3月29日起才能陸續查到核驗結果；如果查詢的結果是核驗失敗，可在首頁重新點選「登記入帳」，再輸入一次。

若是不想選擇登記入帳，一般民眾也可以等到4月10日透過ATM領現，或4月17日郵局領現開放再去領取。

▲▼全民普發6000元，ATM、郵局。（圖／數位部）

● 領取管道

1、ATM領現：限本人領取，未滿13歲者可由父母／監護人其中1人代領；將本人／代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6000元。

2、郵局領現：郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收；本人領取請攜帶健保卡，若沒有健保卡可使用身分證或居留證等身分證明文件正本；代領則要攜帶領取對象健保卡、受託人身分證明文件（包含健保卡、國民身分證或居留證）正本。

3、登記入帳：可利用手機、平板或電腦進入官網登記，輸入身分證字號、金融機構帳號以及發放對象健保卡號，確認資料無誤，點選確認送出即完成登記（3月28日起開放查詢）。

4、造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。

5、直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

● 領取資格

普發現金「發放資格」一共有5族群，只要是我國國民、政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、持永久居留證的外國人，及取得居留許可的無戶籍國民皆可請領。今年年底前出生的新生兒也可以領取，因為嬰幼兒剛出生還沒有身分證或健保卡，父母或是法定代理人可攜帶醫院開的出生證明前往郵局請領。

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