全民領6千　今早完成「5步驟」保證4／6入帳

記者黃翊婷／綜合報導

全民普發現金6000元今日（28日）起開放查詢登記結果，先前已完成線上登記的民眾，可前往官網查詢結果，確認已完成，4月6日就能入帳。若查無結果，可能有以下4個原因，帳號核驗失敗、無此帳戶、帳戶已結清、帳戶為警示帳戶。

▲今日起開放查詢登記結果。（圖／財政部，下同。）

普發現金6000元「登記入帳」已結束分流，即日起至10月31日為止，不限制身分證或居留證尾數，人人都可以上網登記。財政部表示，若是在3月底前完成登記，最快4月6日就能拿到6000元。

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此外，登記入帳也將從今日（28日）起開放查詢結果，流程如下：

1、於6000官網首頁（https://6000.gov.tw）點選查詢登記結果。

2、輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號。

3、輸入發放對象健保卡號。

4、點選確認送出。

5、完成查詢登記結果。

▲登記過程中可能出現的錯誤訊息。點圖可放大。

若有核驗失敗、入帳失敗等情形，請民眾重新於官網登記或至ATM領取，入帳時程將以官網公告為主；而入帳失敗的健保卡號將重新開放登記入帳申請，但不提供入帳帳號修改。

至於為何會入帳失敗，財政部提供以下4種原因，民眾如有疑問，可洽詢1988諮詢專線或銀行客服：

1、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致。

2、無此帳戶。

3、帳戶已結清。

4、帳戶為警示帳戶。

● 領取管道

1、ATM領現：限本人領取，未滿13歲者可由父母／監護人其中1人代領；將本人／代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6000元。

2、郵局領現：郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收；本人領取請攜帶健保卡，若沒有健保卡可使用身分證或居留證等身分證明文件正本；代領則要攜帶領取對象健保卡、受託人身分證明文件（包含健保卡、國民身分證或居留證）正本。

3、登記入帳：可利用手機、平板或電腦進入官網登記，輸入身分證字號、金融機構帳號以及發放對象健保卡號，確認資料無誤，點選確認送出即完成登記（3月28日起開放查詢）。

4、造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。

5、直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

● 領取資格

普發現金「發放資格」一共有5族群，只要是我國國民、政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、持永久居留證的外國人，及取得居留許可的無戶籍國民皆可請領。今年年底前出生的新生兒也可以領取，因為嬰幼兒剛出生還沒有身分證或健保卡，父母或是法定代理人可攜帶醫院開的出生證明前往郵局請領。