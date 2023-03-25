快訊／鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世　享耆壽96歲

▲鼎泰豐今證實創辦人楊秉彝在日前辭世。（圖／記者黃士原攝）

生活中心／台北報導

餐飲業者「鼎泰豐」創辦人楊秉彝今（25日）傳出過世消息，對此，鼎泰豐稍早證實，「我們敬愛的創辦人楊秉彜先生，於日前安詳辭世，家屬盼低調辦理治喪事宜。感謝各界關心。」

根據鼎泰豐官網介紹，鼎泰豐創辦人楊秉彜1927年出生於中國山西省，1948年來到台灣闖蕩，第一份工作是在油行「恆泰豐」擔任送貨員，但後來「恆泰豐」老闆因為轉投資失誤，使得「恆泰豐」受到牽累，最後油行被迫解散。

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▲鼎泰豐創辦人楊秉彝以開設油行起家，後來跨足餐飲業。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）



楊秉彜夫婦離開「恆泰豐」後決定自行開設「鼎泰豐」油行，他憑著以前在「恆泰豐」建立的人脈和商譽，「鼎泰豐」油行業務很快上軌道，累積一點積蓄後，夫妻倆在台北市信義路買下店面把油行遷入，就是鼎泰豐信義本店現址。

到了1972年左右，罐裝沙拉油問世，油行生意受衝擊，楊秉彜夫婦接受「復興園」唐老闆的建議，把原本賣油的店面改成一半賣油，一半賣小籠包。而「鼎泰豐」小籠包憑著真材實料，客人吃過皆讚不絕口，生意極佳，就這樣「鼎泰豐」結束油行營運，正式經營小籠包與麵點生意，逐步成為國際知名餐飲品牌。

▲小籠包是鼎泰豐最知名的餐點。（圖／記者李毓康攝）