研發「幸福嘉義米」博士吳永培倒田中猝逝！享年58歲　死因出爐

▲嘉義市長黃敏惠（右）、發台農82號米農試所嘉義分所米博士吳永培（左）。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義市品牌米「幸福嘉義米」研發者、農試所嘉義分所米博士吳永培，22日晚間被人發現倒臥在農試所農田，送醫後宣告不治，享年58歲。檢警23日相驗，確認是心臟血管疾病、心因性休克死亡。對此，嘉義市長黃敏惠、農委會主委陳吉仲紛紛在臉書發文悼念，感謝他對台灣的付出。

農試所沈姓員工22日晚間6時許，發現已是下班時間卻遲遲不見主管吳永培，於是到他經常停留的旱田找人，不料卻看到永培倒臥在地，趕緊撥打119，經送醫後仍不治死亡。檢警23日相驗，吳永培死因為心臟血管疾病、心因性休克死亡。

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▲嘉義市推「幸福嘉義米」。

黃敏惠今（24日）發文表示，農業人才逝世，讓她內心非常難過，每次看到幸福嘉義米時，就會想到吳博士對米的堅持與追求，「他熱愛台灣、對農業的貢獻不遺餘力，他全心全意培育健康又好吃的稻米。」未來她將持續吳永培博士的理念和精神，讓幸福嘉義米發光發熱，「相信他的研究成果與風範也會長留在大家的心中。」

陳吉仲則指出，接獲吳永培過世的消息後，內心十分不捨，馬上請農試所林所長及嘉義分所方分所長全力協助吳永培的家人，同時他也感謝吳永培的努力不懈，為台灣農業留下許多抗旱、抗病蟲害、兼具美味口感的稻米品種，展現台灣品種育成的研究實力，也讓台灣米更加具備競爭力，「代表台灣稻農向永培和家人致上最高敬意和無限懷念。」

吳永培所育成的「幸福嘉義米」台農82號品種，不僅米粒外觀晶瑩剔透，口感不輸日本越光米，且具抗病蟲及強桿耐倒伏特性，可減少農藥及肥料使用，降低農民生產成本，且粗蛋白含量低僅4.6到5%（一般米約6.5%），適合腎或肝功能異常患者食用，是美味、健康又食安兼具的優質幸福米。