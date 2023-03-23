次世代疫苗接種數據曝！莊人祥：未打疫苗染疫死亡率比打三劑多18.5倍

▲社區防疫組組長莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心自3/6至4/30實施「疫苗+1」，今（23）日公布最新接種結果，3/6~3/22新冠疫苗累積接種32.2萬人次，其中莫德納雙價次世代疫苗接種27.8萬人次，佔比86%。社區防疫組組長莊人祥表示，自今年1月起，6歲以上國人接次世代疫苗已逾182.6萬人次，未接種疫苗者染疫後死亡率為打三劑的18.5倍，呼籲高風險族群儘速接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內自3/20新制實施後，3/21-3/23平均每日新增109例COVID-19確定病例(併發症)，均為本土個案，較新制前一個月之每日中重症平均數119例略降。昨日本土通報97例，另新增40例死亡。死亡個案中，92%具慢性病史、69%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。

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指揮中心說明，全國新冠疫情持續下降，重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

莊人祥表示，目前第一劑疫苗人口涵蓋率為94%、第二劑89%、追加劑為76.6%。以今日公布的40名死亡個案為例，有半數、20人從未接種過任何一劑疫苗，該類族群佔我國人口6%；另有14名死亡個案打過3劑疫苗，兩數字相除可知，未打疫苗染疫後死亡率為打三劑的18.5倍，呼籲國人還是要接種疫苗，提升保護力。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。