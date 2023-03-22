「父母懲戒權」擬遭修法　禁止身心暴力管教！家長擔心管不動

▲打罵是最常見的管教方式。（示意圖／取自123RF）



記者崔子柔／綜合報導

民法第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，但常有家長執行過當，拿「懲戒權」抗辯的情況，監察院認為該法條內容違反聯合國兒童權利公約規定，法務部則擬修法刪除懲戒權。

雖然父母若管教過當到刑法處罰程度，會被追究傷害、公然侮辱等刑責，但現行民法第1085條的內容，可能會讓家長誤以為可用任何方式管教孩子進而造成傷害。

法務部參考日、韓、德、法等國的相關法條，擬將民法第1085條內容修改為，「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。

上述身心暴力包括心理虐待、精神凌辱、辱罵、情感凌辱或忽視等「精神暴力」，以及殘忍、不人道或有辱人格的體罰等「人身暴力」。

有家長擔心修法後等於沒了管教權，法務部則說明，成人應該用非暴力的方式管教兒童，目前已將修法草案在網路上發出公告，並將考慮各界的意見來修法。

根據《聯合報》報導，全國家長團體聯盟理事長蕭東原認為，懲戒不完全是身心暴力，雖現因國際趨勢不得不修法，但政府應該提出完整的配套措施，明定適當懲戒與身心暴力之界線。