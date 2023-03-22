40K徵文書助理「找不到正常人」　她曝昔日奇葩員工：讓我大開眼界

▲40K請文職助理徵不到正常人，她曝昔日奇葩員工嘆「讓我大開眼界」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

根據人力銀行統計資料，2021年大學新鮮人起薪平均約在31K。有一名女網友埋怨，自己公司近日要招募1名文職助理，明明已開出了40K至42K高起薪，結果竟徵不到正常人，工作時對上級不禮貌，又對工作內容討價還價，讓她直呼「真的讓我大開眼界」。

原PO在Dcard表示，她的公司日前招募秘書（文職助理），月領40K至42K，月休八天，工作內容包含「客戶服務、客訴處理、文件處理、主管交辦事項」等，「40K以文職秘書、助理來看，已經不算低薪了吧，但是請來的人對上級不禮貌，對工作內容討價還價，真的讓我大開眼界！」

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原PO感嘆，明明工作項目中就有寫清楚，除了職位本身的職責外，還要處理主管交辦事項，結果對方就是會討價還價、斤斤計較，寧願花時間爭辯「交辦事項」算不算職務內的工作，也不願意花一點點的時間做工作，「最後這個人當然是換掉了，可是被公司面試完後進來的人，態度這樣的新人大有人在」。

原PO指出，都說最近2年疫情嚴重，許多人都找不到工作，但她這2年面試許多人後，反而覺得來面試的人都怪怪的，「為什麼都面試不到態度正常禮貌的求職者」、「就我的經驗來看，根本已經不是薪水問題，而是台灣生育率低、高階人才流失嚴重，導致以前的中階人才往高階去，低階的人才往上走，而低階的人才之所以低階，就是因為他們工作態度有問題」。

原PO最後說，「有時候並不是我們慣主管或是我們奴，而是有些主管交辦的事項，學會了就是你的，你學會了，可能就是未來比同事升遷快的原因」、「我覺得應該是要分辨，給你的任務究竟是單純推無聊工作給你，還是你學會了對自己有益處，而不是只知道爭，那種感覺給人很不舒服」。

▲有網友認為，如果每次都招到怪怪的人，應該要先檢討自己找人面試的能力。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這種事是相對的，員工沒本事找更好的，公司也沒本事開更高，活該配在一起，然後互相抱怨」、「如果每次都招到這種的，要先檢討自己找人面試的能力吧，怎麼會開地圖砲檢討所有求職者」、「我覺得有時候，是人資不會找人，以前待一家公司，HR簡直怪人開發機，面試官也是不懂操作的人，就連續找了好多個都很怪的人來」。

也有許多人認同原PO，「真的一堆人沒能力，又怨天尤人」、「真的，現在的風向好像對工作認真負責變成就是奴，然後瘋狂嫌自己低薪」、「看了這篇好舒爽喔，的確不可否認有慣老闆爛主管，但在職場待了好幾年、看了不少新人的我來說，近年魔幻態度的新人真的越來越多」。