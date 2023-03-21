　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BLAKPINK紅什麼？他4字揭可怕之處：你有辦法找4個蔡依林組一團嗎

▲BLACKPINK襲台演唱會官方高清美照。（圖／YG娛樂提供）

▲BLACKPINK應該是全世界目前最受歡迎的女子流行團體。（圖／YG娛樂提供）

文／沈政男醫師

【粉紅外表 黑色戰力】

南韓女子流行樂團BLACKPINK來台開演唱會，一場唱一百零七分鐘，一下子就唱完了，結果兩場總共賣出九萬張票，黃牛票你想買也買不到，魅力實在驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有人說這次怎麼沒唱〈Boombayah〉？就因為只有一百零七分鐘啊。這首歌，好多人不知道歌名怎麼來，你查網路也查不到，但哥可以告訴你：拳王阿里有一首主題曲〈Ali Bombaye〉，是不是兩者有相關？這要問作詞者，也是BLACKPINK的製作人Teddy Park。你聽這首歌有印度曲風，而阿里那首也是有生猛的異國情調。

BLACKPINK這次的全球巡迴演出，去年十月從首爾開始，到了北美，又回到亞洲，至今為止入場觀眾最多的一個地方就是台灣。台灣票房達四億多，其他國家每一個城市也有上億，這樣全球轉一圈下來，收益有多少？

四個字：非常可怕。

人家怎麼辦到？二十年前，台灣沒人想到會有這麼一天，那時根本大家對韓國的東西不屑一顧，結果現在只能哈韓了。

四個字：鐵血培養。

BLACKPINK，黑色粉紅，就是鐵血的溫和版。外表是粉紅女子，戰力與氣勢就是黑幫女角頭。

南韓流行音樂已經走上了生產線，就好像手機製造一樣，要靠大量投資、綿密布局與一貫作業，而不是單打獨鬥、土法煉鋼與閉門造車。

最厲害當然是他們的練習生制度。事實上所有職業技藝，不管是運動、表演或創作，都要從小啟發與培養，加上嚴格訓練與無情淘汰，才能挑出萬中選一的精奇骨骼，打造絕世高手。

在BLACKPINK之前的TWICE、少女時代，還有其他女團，就都是如此了，而BLACKPINK的特殊之處在於，找了英文底子很好的團員進來，有助於開拓國際市場。

BLACKPINK的曲風設定，特別也在於那個黑字，黑人的黑，你看他們唱了好多饒舌，舞台表演也加了大量嘻哈元素，使得他們的音樂更有世界性，更能被歐美觀眾接受。

連美國女孩都沒辦法唱得這麼黑！

整個南韓流行音樂近二十年來的成功，另一個重要因素是表演類型的設定：唱跳、團體戰、訴求性感魅力。大概就是這幾個表演元素，使得他們一團又一團，成功打下了K-pop，韓國流行音樂的品牌形象。

▲BLACKPINK襲台演唱會官方高清美照。（圖／YG娛樂提供）

▲BLACKPINK襲台演唱會官方高清美照。（圖／YG娛樂提供）

BLAKPINK是南韓女團至今最成功的一團，他們在告示牌單曲一百排行榜最高來到十三名，差一點就能進十大，至於專輯兩百排行榜，最近的這張《天生粉紅》（Born Pink），已經攻下榜首。

當然還是距離男團防彈少年團BTS還有一段落差，但以女團來說，不只是南韓、亞洲，應該是全世界目前最受歡迎的女子流行團體。

我看她們的MV半天，其實就跟蔡依林的表演類型很像啊，只是腿比較長一些，但你有辦法找四個蔡依林來組一個團嗎？

南韓，就是有辦法。BLACKPINK與TWICE或少女時代的差別，很容易看出來，就是除了大長腿與飄逸長髮，多加了一份狂野不羈、帥氣飄逸的氣質，所謂的girl crush，迷倒女孩，大概就是這個意思。事實上蔡依林老早就走上了這樣的路線，也就是用獨立自主的個性成為女孩的偶像，而不只是用性感或可愛吸引男孩。

只是，就是吸引不了中年阿北啊！基本上在哥看來，就是生產線模型印製出來的成品，從外型、舞步到歌曲都是如此。我看韓劇的印象也是如此，就是充滿了斧鑿痕跡，製作得太過，猶如裹了大把甜辣醬的韓式炸雞。

台灣人的音樂才華不輸人，問題出在產業環境，這在職業運動、影視產業，也都是如此。

● 本文獲得醫師沈政男授權。

▲▼ 。（圖／）

▲BLACKPINK演唱會後散場，高雄捷運大批人潮，高雄捷運統計，2天來進出捷運站人次突破50萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
Uni Girls重磅補強！　增2大新成員
常脹氣消化不良！竟是「隱藏版癌王」　醫：7成確診已晚期
AKIRA羞曝「林志玲親密暱稱」！　夫妻私下小情趣曝光
快訊／2銀行各罰150萬！　貸款給炒房團
本來想短打！　日本教練1句話讓他全力一揮
痛失第3胎！　林舒語氣罵「被你嚇跑開心了吧」爆哭
男下車沒拉手剎車！　妻連人帶車墜海

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明如酷夏！4地恐飆36度高溫　周末灌春雨「連4天降雨熱區出爐」

景美女中「繁星推薦」傳捷報55人錄取　校長：升學規劃量身訂做

BLAKPINK紅什麼？他4字揭可怕之處：你有辦法找4個蔡依林組一團嗎

嘉義永慶高中繁星「台成清陽交政」　錄取率超過七成44人上榜

從小成績吊車尾又體弱　東山跳繩隊長獲繁星推薦醫學系門票

中橫關原段清明連假調整放行時段　每日7至17時...單線雙向通行

買到BP門票被收走？網傳施壓拿1000張公關票　高雄市府回應了

人生必學5大理財規劃：投資找對策略、退休規劃越早執行越好

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」　店員哀喊：真的會哭

廉航日本航線清倉下殺！　酷航飛北海道「單程機票2283元起」　

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

明如酷夏！4地恐飆36度高溫　周末灌春雨「連4天降雨熱區出爐」

景美女中「繁星推薦」傳捷報55人錄取　校長：升學規劃量身訂做

BLAKPINK紅什麼？他4字揭可怕之處：你有辦法找4個蔡依林組一團嗎

嘉義永慶高中繁星「台成清陽交政」　錄取率超過七成44人上榜

從小成績吊車尾又體弱　東山跳繩隊長獲繁星推薦醫學系門票

中橫關原段清明連假調整放行時段　每日7至17時...單線雙向通行

買到BP門票被收走？網傳施壓拿1000張公關票　高雄市府回應了

人生必學5大理財規劃：投資找對策略、退休規劃越早執行越好

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」　店員哀喊：真的會哭

廉航日本航線清倉下殺！　酷航飛北海道「單程機票2283元起」　

寶媽看過來！嬰兒「抱坐膝上飛行」超危險　美籲強制人人有位

明如酷夏！4地恐飆36度高溫　周末灌春雨「連4天降雨熱區出爐」

議員籲擴大忠孝西路機車通行時段　北市評估中！9月提初步規劃

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天　沒報警卻狂搜這些關鍵字

約克夏奶音狼嚎「嗷嗚嗷嗚～」　姊被萌暈：跟哈士奇學的

堅持不換村上宗隆　栗山英樹：我相信他

「台灣遭受攻擊美國會協防」　前白宮顧問：美國沒任何意圖改變現狀

偷看老婆量體重！貓爸被打到「衣服掉了」　飼主笑：後腦勺還破皮

Uni Girls重磅補強！雅典娜女神、性感甜心降臨　

極限量！賣完就沒的花草水語淡香水、聯名克羅尼亞古龍水　噴上絕不怕撞香

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

唐吉訶德將插旗台中！還有DONKI迴轉壽司

春雷要響了　「全台有雨」大變天

吉田正尚3分砲瞬間「新聞台跳1畫面」

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

她癌症轉移苦求「不要救我」　醫回1句...萬人看哭了

液壓系統異常！星宇航空檳城班機「繞一圈折返桃機」　延誤4小時

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面