BLAKPINK紅什麼？他4字揭可怕之處：你有辦法找4個蔡依林組一團嗎

▲BLACKPINK應該是全世界目前最受歡迎的女子流行團體。（圖／YG娛樂提供）

文／沈政男醫師

【粉紅外表 黑色戰力】

南韓女子流行樂團BLACKPINK來台開演唱會，一場唱一百零七分鐘，一下子就唱完了，結果兩場總共賣出九萬張票，黃牛票你想買也買不到，魅力實在驚人。

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有人說這次怎麼沒唱〈Boombayah〉？就因為只有一百零七分鐘啊。這首歌，好多人不知道歌名怎麼來，你查網路也查不到，但哥可以告訴你：拳王阿里有一首主題曲〈Ali Bombaye〉，是不是兩者有相關？這要問作詞者，也是BLACKPINK的製作人Teddy Park。你聽這首歌有印度曲風，而阿里那首也是有生猛的異國情調。

BLACKPINK這次的全球巡迴演出，去年十月從首爾開始，到了北美，又回到亞洲，至今為止入場觀眾最多的一個地方就是台灣。台灣票房達四億多，其他國家每一個城市也有上億，這樣全球轉一圈下來，收益有多少？

四個字：非常可怕。

人家怎麼辦到？二十年前，台灣沒人想到會有這麼一天，那時根本大家對韓國的東西不屑一顧，結果現在只能哈韓了。

四個字：鐵血培養。

BLACKPINK，黑色粉紅，就是鐵血的溫和版。外表是粉紅女子，戰力與氣勢就是黑幫女角頭。

南韓流行音樂已經走上了生產線，就好像手機製造一樣，要靠大量投資、綿密布局與一貫作業，而不是單打獨鬥、土法煉鋼與閉門造車。

最厲害當然是他們的練習生制度。事實上所有職業技藝，不管是運動、表演或創作，都要從小啟發與培養，加上嚴格訓練與無情淘汰，才能挑出萬中選一的精奇骨骼，打造絕世高手。

在BLACKPINK之前的TWICE、少女時代，還有其他女團，就都是如此了，而BLACKPINK的特殊之處在於，找了英文底子很好的團員進來，有助於開拓國際市場。

BLACKPINK的曲風設定，特別也在於那個黑字，黑人的黑，你看他們唱了好多饒舌，舞台表演也加了大量嘻哈元素，使得他們的音樂更有世界性，更能被歐美觀眾接受。

連美國女孩都沒辦法唱得這麼黑！

整個南韓流行音樂近二十年來的成功，另一個重要因素是表演類型的設定：唱跳、團體戰、訴求性感魅力。大概就是這幾個表演元素，使得他們一團又一團，成功打下了K-pop，韓國流行音樂的品牌形象。

▲BLACKPINK襲台演唱會官方高清美照。（圖／YG娛樂提供）

BLAKPINK是南韓女團至今最成功的一團，他們在告示牌單曲一百排行榜最高來到十三名，差一點就能進十大，至於專輯兩百排行榜，最近的這張《天生粉紅》（Born Pink），已經攻下榜首。

當然還是距離男團防彈少年團BTS還有一段落差，但以女團來說，不只是南韓、亞洲，應該是全世界目前最受歡迎的女子流行團體。

我看她們的MV半天，其實就跟蔡依林的表演類型很像啊，只是腿比較長一些，但你有辦法找四個蔡依林來組一個團嗎？

南韓，就是有辦法。BLACKPINK與TWICE或少女時代的差別，很容易看出來，就是除了大長腿與飄逸長髮，多加了一份狂野不羈、帥氣飄逸的氣質，所謂的girl crush，迷倒女孩，大概就是這個意思。事實上蔡依林老早就走上了這樣的路線，也就是用獨立自主的個性成為女孩的偶像，而不只是用性感或可愛吸引男孩。

只是，就是吸引不了中年阿北啊！基本上在哥看來，就是生產線模型印製出來的成品，從外型、舞步到歌曲都是如此。我看韓劇的印象也是如此，就是充滿了斧鑿痕跡，製作得太過，猶如裹了大把甜辣醬的韓式炸雞。

台灣人的音樂才華不輸人，問題出在產業環境，這在職業運動、影視產業，也都是如此。

● 本文獲得醫師沈政男授權。

▲BLACKPINK演唱會後散場，高雄捷運大批人潮，高雄捷運統計，2天來進出捷運站人次突破50萬。（圖／記者許宥孺翻攝）