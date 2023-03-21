買到BP門票被收走？網傳施壓拿1000張公關票　高雄市府回應了

▲網路上爆出有大量BLACKPINK公關票的消息，甚至傳高雄市政府要了1,000張。（翻攝自Dcard、記者爆料網）

圖文／鏡週刊

南韓女團BLACKPINK日前在高雄開演唱會，引起全台熱潮，不僅帶動周邊觀光，許多藝人也紛紛打卡朝聖。不過，BLACKPINK開唱也引發諸多爭議，除了黃牛票猖獗，還有像是場內觀眾站立導致後排視線受阻等。而近日更有網友爆料稱高雄市政府施壓要了1,000張演唱會公關票，對此，高雄市政府則澄清表示沒有這回事。

BLACKPINK演唱會伴隨著全台亂象，日前一名女網友更在Dcard以〈花5800買教訓〉發文，表示家人去年11月透過朋友買到了2張演唱會的「公關票」，沒想到自己3月18日演唱會當天要去飯店領票時，被告知票沒有了，讓她哀痛直呼「選擇走後門本來就要自己負責，我下次一定會乖乖買票去韓國支持他們」。

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▲有網友透露，自己原先透過後門管道買到BLACKPINK演唱會門票，怎料臨時被取消。（翻攝自Dcard）

不過，由於原PO一開始發文使用了「BP門票疑似被政府收走」語句，迅速引起熱議，雖然原PO為避免誤會把該句話刪除，還解釋「被政府收走是說疑似把票給政府的人」，事件仍在網路上發酵，甚至傳上PTT等引發討論。

網紅（四叉貓）也在臉書發文指出，LINE社群社團「Blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］資訊交流/票券周邊買賣」今（21日）上午就在群組內討論此事件，有網友大爆高雄市政府施壓討了1,000張公關票，稱不給公關票就不幫忙交通管制等，所以之後才會發生有人的票被收走的窘境。該網友還指出，有政府高官拿到一大疊票後高調上傳，公關票不僅0元，且位子超好。

▲網友在群組內爆料，稱高雄市政府向主辦單位施壓要了1,000張公關票。（翻攝自記者爆料網）

不過，對於這起公關票紛爭，高雄市文化局長王文翠則澄清，表示爆料不是事實，希望外界多加查證勿以訛傳訛，更稱市府是協辦單位，票務規劃都是依照主辦單位程序處理。

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