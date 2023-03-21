　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市少女遭家暴！冬天「冷水沖頭」全身濕關頂樓　惡父下場出爐

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲北市少女遭父親家暴，檢方偵結，將惡父依法起訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

北市一名惡父離婚後單獨照顧未滿13歲的女兒，但他卻經常對女兒施暴，只要一不順他意，就必須罰站、半蹲，一蹲就至少5個小時，另外他甚至還將女兒軟禁在家中，不讓女兒到學校上學，所幸女兒趁隙逃跑，才得以獲救。少女事後在母親陪同之下報警提告，檢方近日偵結，將這名惡父依法提起公訴。

根據起訴書，這名惡父2011年離婚後便單獨照顧女兒，但他卻經常對女兒施暴，某日因指導女兒寫作文，但認為女兒對達到他的要求，便要女兒從晚上9點罰站、半蹲到隔天凌晨2點，之後又因不滿女兒學校向社會局通報此事，竟不讓女兒上學。

不僅如此，這名惡父還在某年12月間與女兒發生爭執後，把女兒頭按壓在廚房水龍頭下方沖水，讓女兒全身濕透後，不准女兒換衣服，便將女兒趕至住處6樓頂樓，不讓女兒回家。

此後更多次將女兒拘禁在家中、禁止女兒就醫，更以管教、處罰為藉口辱罵女兒神經病、廢物等，還拿電蚊拍揮打，直到某次他又將女兒趕出家門後，女兒向便利商店店員求助，並聯絡少女母親後，全案才因此曝光。

案經少女及母親報警提告，但這名惡父到案後矢口否認施暴，反指是少女不聽話，常常玩手機到半夜2、3點，他才會如此生氣，「沒有家長不會因為小孩於叛逆期時不會失去理智，如果小孩一直騙你，半夜玩手機，戒不掉，怎可能不生氣。」且如果他真的有做出那些事情，為何社工在調查後，卻沒有在報告內提出，也沒有任何質疑，強調自己絕對沒有對女兒施暴。

不過，少女及其母親對於惡父的犯行指證歷歷，且少女導師也出面證稱，少女有向她提及被罰半蹲到半夜，還被趕出家門等。另外，少女的諮商心理師也證稱，少女在諮商時曾告訴她，在與父親相處時壓力會很大。

少女還告訴諮商師，父親還會要求她說出自己做錯何事，「如果有說，會立刻被否定，如果沒說出他要的，他就會不讓我睡覺、上學」，少女因為父親這些行為，讓她出現自我價值感很低，且容易自責、自省的狀況。對此，檢方不採信惡父說詞，並於近日偵結，將這名惡父依法提起公訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／連2震！規模3.9地震　最大震度3級
快訊／墨西哥連2支二壘打！　再度領先日本
快訊／全台有感！規模5.3地震　最大震度4級
快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上
快訊／吉田正尚3分砲！日本追平墨西哥
大谷翔平受訪提台灣！　吐遠大願景
林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！　爆紅男團火大離場
超美技沒收日本全壘打！　墨西哥外野手淡定簽名引熱議
總統民調大洗牌！　他36.2%逆轉大勝
快訊／日本滿壘殘念！　5局遭美技沒收全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭搜索前「急換手機」涉串證滅證！　雲林議長沈宗隆確定收押

惡劣！苗栗客屬大橋下河床發現大量馬桶　偷倒者抓到了

北市少女遭家暴！冬天「冷水沖頭」全身濕關頂樓　惡父下場出爐

老農爸閃神「車輪離地」！小貨車翻滾墜崖坡　一根枯萎小樹救命

快訊／台中空姐「確定出不了獄」！提油燒死夫遭續押　在監狀況曝

罵人「孬種」改判無罪！鄰居爆她到處結仇　法官曝判決關鍵

台南6小學生參加孔廟春祭「吃完早餐突嘔吐」　4人送醫

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

證婚誓言中...大黃蜂鑽婚紗　霸氣尪徒手抓！網：嫁對了

遭搜索前「急換手機」涉串證滅證！　雲林議長沈宗隆確定收押

惡劣！苗栗客屬大橋下河床發現大量馬桶　偷倒者抓到了

北市少女遭家暴！冬天「冷水沖頭」全身濕關頂樓　惡父下場出爐

老農爸閃神「車輪離地」！小貨車翻滾墜崖坡　一根枯萎小樹救命

快訊／台中空姐「確定出不了獄」！提油燒死夫遭續押　在監狀況曝

罵人「孬種」改判無罪！鄰居爆她到處結仇　法官曝判決關鍵

台南6小學生參加孔廟春祭「吃完早餐突嘔吐」　4人送醫

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保

東航墜機周年　陸通報：事故非常複雜、極為罕見

快訊／連2震！09：54規模3.9地震　最大震度3級

限時8小時！　手搖飲「全品項買1送1」只有今天

瑞信嫁UBS最大苦主出爐！　沙烏地國銀損失逾300億元

台北在地銅板美食推薦！華陰街20元豬血糕緊咬滿滿花生粉超Q彈

「大陸今年是定調統戰年」　邱太三：擔心馬英九去被當統戰工具

疫後復甦／彰化「財務人」天津開咖啡廳　精打細算挺過疫情

對決大谷翔平敲安　天使隊友打算講一整季

快訊／墨西哥連2支二壘打！4強戰再度領先日本

快訊／國家警報響！09：45規模5.3地震　最大震度4級

「深溝+細肩帶」誘老司機上門...每次2500　4泰女滯台賣淫落網

社會熱門新聞

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

國防大學逼退學　愛滋生轉職遇車禍亡

議長變蟑螂！　自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

1歲嬰「頭破腦出血」慘死　真相是狠母親手害命

北市社子2萬9302戶停電！台電說明了

律師洩密幫脫罪還教唆偽證　下場曝光

神岡桶屍　蛇蠍女反控：他是恐怖情人

即／北市士林北投大跳電！街道陷漆黑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男模跳樓輕生享年35歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

春雷要響了　「全台有雨」大變天

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面