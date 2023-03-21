北市少女遭家暴！冬天「冷水沖頭」全身濕關頂樓　惡父下場出爐

▲北市少女遭父親家暴，檢方偵結，將惡父依法起訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

北市一名惡父離婚後單獨照顧未滿13歲的女兒，但他卻經常對女兒施暴，只要一不順他意，就必須罰站、半蹲，一蹲就至少5個小時，另外他甚至還將女兒軟禁在家中，不讓女兒到學校上學，所幸女兒趁隙逃跑，才得以獲救。少女事後在母親陪同之下報警提告，檢方近日偵結，將這名惡父依法提起公訴。

根據起訴書，這名惡父2011年離婚後便單獨照顧女兒，但他卻經常對女兒施暴，某日因指導女兒寫作文，但認為女兒對達到他的要求，便要女兒從晚上9點罰站、半蹲到隔天凌晨2點，之後又因不滿女兒學校向社會局通報此事，竟不讓女兒上學。

不僅如此，這名惡父還在某年12月間與女兒發生爭執後，把女兒頭按壓在廚房水龍頭下方沖水，讓女兒全身濕透後，不准女兒換衣服，便將女兒趕至住處6樓頂樓，不讓女兒回家。

此後更多次將女兒拘禁在家中、禁止女兒就醫，更以管教、處罰為藉口辱罵女兒神經病、廢物等，還拿電蚊拍揮打，直到某次他又將女兒趕出家門後，女兒向便利商店店員求助，並聯絡少女母親後，全案才因此曝光。

案經少女及母親報警提告，但這名惡父到案後矢口否認施暴，反指是少女不聽話，常常玩手機到半夜2、3點，他才會如此生氣，「沒有家長不會因為小孩於叛逆期時不會失去理智，如果小孩一直騙你，半夜玩手機，戒不掉，怎可能不生氣。」且如果他真的有做出那些事情，為何社工在調查後，卻沒有在報告內提出，也沒有任何質疑，強調自己絕對沒有對女兒施暴。

不過，少女及其母親對於惡父的犯行指證歷歷，且少女導師也出面證稱，少女有向她提及被罰半蹲到半夜，還被趕出家門等。另外，少女的諮商心理師也證稱，少女在諮商時曾告訴她，在與父親相處時壓力會很大。

少女還告訴諮商師，父親還會要求她說出自己做錯何事，「如果有說，會立刻被否定，如果沒說出他要的，他就會不讓我睡覺、上學」，少女因為父親這些行為，讓她出現自我價值感很低，且容易自責、自省的狀況。對此，檢方不採信惡父說詞，並於近日偵結，將這名惡父依法提起公訴。