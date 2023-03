澳小鎮魚群暴斃！上百萬條「魚屍撈不完」　數公里河道飄腐爛惡臭

▲澳洲達令-巴卡河出現數百萬條死魚。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

澳洲新南威爾斯省小鎮梅寧迪(Menindee)最近有大量魚類暴斃,數百萬條魚屍漂浮在綿延數公里的河流上,幾乎快覆蓋河面,末日般的情景令人震驚。警方表示,將從「死魚高度密集區」開始清理作業,但不可能清掉所有魚屍。據信,這起事件是由於持續熱浪導致河水含氧量過低造成的,現場已飄出腐臭。

根據BBC報導,新南威爾斯省西部達令-巴卡河(Darling-Baaka river)17日發生數百萬條魚大規模死亡事件,梅寧迪鎮現已成立緊急應變中心,除了協調對策之外也在監測當地水質。新南威爾斯省高級警官格林特里(Brett Greentree)表示,前所未有的清理作業「極具挑戰性與重要性」,目的是要確保供應乾淨水質,將由專業外包商以「網捕」方式清除死魚。

▲警方表示,數百萬條魚屍無法都撈完。環保團體也指出,魚類屍體大約48小時後就會沉入河底,不可能全數撈出。(圖/達志影像/美聯社)

格林特里說,「但我需要非常坦率地告訴社區,『每條魚都會被清掉嗎?』從我所掌握的訊息來看,我並不這麼認為。」警方表示,魚群死因是由於溶氧含量低、有機物質含量高的黑水(blackwater)所引起的自然現象。環保慈善團體OzFish的志工已經開始搜救,盡可能打撈轉移更多活魚,成員拉帕德(Braeden Lampard)說現場飄散著「腐爛惡臭」,他估計有85%死魚是本土魚種。

OzFish計畫主管普萊斯(Cassie Price)表示,大部分漂浮的魚類屍體將在48小時內沉入河床,「不太可能從河裡撈出大部分死亡的生物質,(魚屍)將會下沉,導致營養物質激增,破壞水質。這可能造成藻華(藻類或浮游生物突大量繁殖)現象,在未來一段時間內引發更多問題。」此前,2018年同一地區也曾發生類似情況造成的魚類大規模死亡。

