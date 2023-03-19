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大陸 大陸焦點 特派現場

交流促發展　第三屆海峽兩岸民間論壇再啟航

記者趙禕/上海報導

後疫情時代探討兩岸關係的第一場大型線下學術論壇在上海舉辦，來自兩岸的專家、學者共聚一堂，以「新形勢下兩岸和平發展與民間交流」為主題展開深入的探討。

▲第三屆海峽兩岸民間論壇在上海舉辦。（圖／記者趙禕攝）

▲第三屆海峽兩岸民間論壇在上海舉辦。（圖／記者趙禕攝）

這是由上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會主辦，人民政協報兩岸經合週刊、上海市台灣研究會、中國一帶一路經濟文化促進會、和台灣青年聯合會共同協辦的第三屆海峽兩岸民間論壇；「當前兩岸交流的阻礙與對策」、「香港『一國兩制』的成功經驗對解決台灣問題的啓示」、「推動實現和平統一，探索『兩制』台灣模式」是本次會議的為主要議題，參與的兩岸專家、學者希望藉此為兩岸統一事業貢獻民間智慧。

通過視頻與會的中國國民黨前主席洪秀柱表示，兩岸雖然歷經波折，但是兩岸人民卻從來沒有放棄過對於和平統一的努力和期待；時代的傷痕可以靠時間慢慢撫平，而分裂的遺憾卻不容華夏子孫再蹉跎，過去許多有志之士奔走於兩岸融合統一大業，我們應該接棒繼續為兩岸和平統一和民族的共榮與復興而努力。

▲中國國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者趙禕攝）

▲中國國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者趙禕攝）

主辦方上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會會長高美琴表示，「一國兩制」率先實行於香港、澳門，經過二十多年的發展，在港澳實踐中不斷創新，日趨完善。她說：「中國式現代化偉大征程，台灣同胞不應缺席，也不會缺席；作為智庫研究機構，我們更要為『一國兩制台灣方案』開展深入研究和持續探索，盡最大努力推動兩岸和平統一，在實踐探索中不斷開闢「一國兩制」新境界，共謀中華民族偉大復興。」

▲上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會會長高美琴。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會會長高美琴。（圖／記者趙禕攝）

海峽兩岸關係協會副會長李文輝表示，在國內國際形勢發生深刻變化的背景下，台海形勢依然嚴峻複雜，但是要和平、要發展、要交流，要合作的主流民意是一個不可阻擋的趨勢。海協會將繼續貫徹兩岸一家親的理念，努力踐行促進海峽兩岸交流交往，推動兩岸關係和平發展，實現祖國和平統一的宗旨，廣泛聯繫海內外社會各界，為發展兩岸關係作出努力。

▲海峽兩岸關係協會副會長李文輝。（圖／記者趙禕攝）

▲海峽兩岸關係協會副會長李文輝。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦副主任李驍東也表示，論壇上學者們的建議和討論成果，在如何推進兩岸民間交流的具體工作當中能夠予以實現；上海會按照中央對台工作的整體方略，大力推進兩岸的民間交流，恢復兩岸熱絡的民間的往來，為兩岸工作具體的實施，尤其是尊重、關愛、照顧台灣造福台灣同胞的具體的措施，為兩岸關係進入一個新的里程碑作出上海應有的貢獻。

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／記者趙禕攝）

復旦大學中國研究院院長張維為、新黨前主席郁慕明、海民會學術委員會主任高楊、國際洪門中華總會主席劉沛勳在論壇上做了主旨發言，國台辦幹部培訓中心原主任王杰、南開大學台港澳研究中心執行主任李曉兵、廈門大學台灣研究院教授唐永紅、台灣一帶一路經貿促進協會理事長汪誕平、北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺 、東亞研究所所長王海良、元培醫事科技大學國際暨兩岸事務處處長也是孫文學會理事長匡思聖等專家，都從專業角度針對論壇主題提出他們的分析與看法；主辦方還安排專家和與會人士進行交流問答深入探討。

▲新黨前主席郁慕明(左上)、復旦大學中國研究院院長張維為(右上)、海民會學術委員會主任高楊(左下)、國際洪門中華總會主席劉沛勳(右下)在論壇上做了主旨發言。（圖／記者趙禕攝）

▲新黨前主席郁慕明(左上)、復旦大學中國研究院院長張維為(右上)、海民會學術委員會主任高楊(左下)、國際洪門中華總會主席劉沛勳(右下)在論壇上做了主旨發言。（圖／記者趙禕攝）
▼台盟中央前副主席吳國禎(左上)致辭、國台辦幹部培訓中心原主任王杰(右上)、南開大學台港澳研究中心執行主任李曉兵(左下)、廈門大學台灣研究院教授唐永紅(右下)在論壇上做專家發言。（圖／記者趙禕攝）

▼台盟中央前副主席吳國禎(左上)致辭、國台辦幹部培訓中心原主任王杰(右上)、南開大學台港澳研究中心執行主任李曉兵(左下)、廈門大學台灣研究院教授唐永紅(右下)在論壇上做專家發言。（圖／記者趙禕攝）
▼台灣一帶一路經貿促進協會理事長汪誕平(左上)、北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺(右上)、東亞研究所所長王海良(左下)、孫文學會理事長匡思聖(右下)在論壇上做專家發言。（圖／記者趙禕攝）

▼台灣一帶一路經貿促進協會理事長汪誕平(左上)、北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺(右上)、東亞研究所所長王海良(左下)、孫文學會理事長匡思聖(右下)在論壇上做專家發言。（圖／記者趙禕攝）

▼盛九元、陳萬濤、唐亞林、陳士良、何溢誠、包承柯、郭駿等專家和與會人士進行交流問答深入探討。（圖／記者趙禕攝）

▼盛九元、陳萬濤、唐亞林、陳士良、何溢誠、包承柯、郭駿等專家和與會人士進行交流問答深入探討。（圖／記者趙禕攝）

本次論壇還設立「海民會學術委員會」，並且聘請台盟中央前副主席吳國禎擔任首席顧問、聘請人民政協報．兩岸經合週刊主編高楊擔任學術委員會主任。

▲高美琴、吳國禎、李文輝、張維為、王杰、劉世軍、李驍東、高楊、壽光武、謝國群、林戎、王躍共同為海民會學術委員會揭幕。（圖／記者趙禕攝）

▲高美琴、吳國禎、李文輝、張維為、王杰、劉世軍、李驍東、高楊、壽光武、謝國群、林戎、王躍共同為海民會學術委員會揭幕。（圖／記者趙禕攝）
▼高美琴為吳國禎、高楊頒發聘書。（圖／記者趙禕攝）

▼高美琴為吳國禎、高楊頒發聘書。（圖／記者趙禕攝）

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